ЕК предложи санкции срещу Израел и "Хамас"

След обявяването на председателя Урсула фон дер Лайен в нейното обръщение за състоянието на Съюза, Европейската комисия представи днес предложението си на Съвета за суспендиране на някои свързани с търговията разпоредби от Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, както и предложенията си за санкции срещу "Хамас", екстремистки министри и насилствени заселници, съобщиха от комисията. Предложението идва, въпреки че общата търговия със стоки между ЕС и Израел през 2024 г. възлиза на 42,6 милиарда евро.

Причината за предложението са действията, предприети от израелското правителство, които според ЕК представляват нарушение на съществени елементи, свързани със зачитането на правата на човека и демократичните принципи. Това дава право на ЕС едностранно да суспендира споразумението. ОЩЕ: Папа Лъв XIV осъди "недопустимото" положение на палестинците в Газа

„Ужасяващите събития, които се случват ежедневно в Газа, трябва да спрат. Необходимо е незабавно прекратяване на огъня, неограничен достъп до цялата хуманитарна помощ и освобождаване на всички заложници, държани от "Хамас", каза Фон дер Лайен, отбелязвайки, че Европейският съюз остава най-големият донор на хуманитарна помощ и непоколебим защитник на решението за две държави.

Спира двустранната си подкрепа за Израел

Комисията също така спира двустранната си подкрепа за Израел, с изключение на подкрепата за гражданското общество и Яд Вашем. По-конкретно, това се отразява на бъдещите годишни разпределения между 2025 и 2027 г., както и на текущите проекти за институционално сътрудничество с Израел и проекти, финансирани по линия на Регионалния механизъм за сътрудничество между ЕС и Израел.

Санкциите срещу "Хамас"

По-конкретно, пакетът се състои от 4 проекта за правни акта с 9 предложения за включване в списъци срещу министрите и заселниците (съгласно Глобалния режим на ЕС за санкции за правата на човека), както и разширен пакет от списъци срещу 10 членове на политбюро на "Хамас". Сега Съветът трябва да одобри решението с единодушие. ОЩЕ: Военен експерт: Нетаняху води политика, която обслужва личния му интерес, а не този на Израел