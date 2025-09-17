Заради Русия Дания купува прецизни оръжия с далечен обсег

Дания ще придобие прецизни оръжия с голям обсег, за да се противопостави на руската заплаха, заяви премиерът на страната Мете Фредериксен. "Няма съмнение, че през следващите години Русия ще застраши Европа и Дания", каза тя пред журналисти, макар да добави, че в момента не е налице непосредствена опасност от нападение срещу скандинавската страна.

Новите поръчки вероятно ще включват ракети и дронове, способни да поразяват обекти на вражеска територия, заяви датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен. Той не посочи какви средства ще отдели Копенхаген, нито какви точно оръжия ще бъдат закупени, информира Ройтерс.

Миналата седмица Дания съобщи, че ще закупи произведени в Европа системи за противовъздушна отбрана на стойност 58 млрд. датски крони (9,2 млн. долара). Това е най-голямата военна поръчка, която страната някога е правила.

Войната в Украйна "показва колко е важно да имаме капацитета да нанасяме ответни удари или да предприемаме атаки в дълбочина (на вражеска територия), както и да разполагаме с интегрирана многослойна противовъздушна отбрана заедно с наземна противовъздушна отбрана", добави Поулсен.

