Пълно единодушие: Русия излезе от Европейската конвенция за мъченията

Очакваното се случи - долната камара на руския парламент (Държавната дума) единодушно одобри предложението на руския диктатор Владимир Путин Руската федерация да денонсира Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание, както и двата ѝ протокола, предаде ТАСС.

Председателят на Държавната дума Вячеслав Володин отчете, че работата на Русия в Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията "се блокира от самия Съвет на Европа, който възпрепятства избирането на нов член от Руската федерация от декември 2023 г.". В обяснителната бележка към законопроекта се посочва, че тези "дискриминационни обстоятелства" нарушават представителните права на Русия в Европейския комитет и подкопават механизма за взаимен мониторинг на спазването на международните задължения относно защитата от изтезания, "следователно се предлага денонсиране на посочената конвенция и протоколите към нея".

След денонсирането на конвенцията, Русия ще остане страна по ключови международни договори, които предвиждат стандарти за забрана на изтезанията и механизми за наблюдение на спазването им, обеща държавният секретар и заместник-министър на правосъдието Елена Ардабеева. Кои точно ще са тези договори, Ардабеева не влезе в големи подробности.

