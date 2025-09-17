Глоба, депортиране и шенгенска забрана за украинеца с дрона над правителствените сгради в Полша

Един от двамата задържани във връзка с полета на дрон над правителствени сгради в полската столица Варшава на 15 септември - украински гражданин, ще бъде депортиран в родината си. Той е на 21 години, така че няма да бъде мобилизиран в армията. Мъжът е глобен с 4000 злоти и му е забранено да влиза в Полша и в Шенгенското пространство за 5 години.

17-годишното беларуско момиче, задържано заедно с него, е разпитано като свидетел и освободено. И двамата са обвинени само в нарушение на авиационното законодателство, но не и в шпионаж. Дронът е бил свален, както стана ясно от изявление на премиера Доналд Туск още същата вечер.

Не е шпионаж

Прессекретарят на координационното звено на полските специални служби Яцек Добржински отрече слуховете за "мащабна шпионска операция". На този етап няма потвърждение за това, каза той. Разследва се и версия, според която двамата младежи са искали да снимат видеоклип над Кралския парк, но не са знаели, че там е забранено да летят дронове.

От съображения за безопасност полетите с дронове над правителствени сгради и друга критична инфраструктура са забранени. Такива съоръжения са обозначени със знаци, информиращи потребителите, че полетите с дронове не са позволени. Всеки оператор на дрон с лиценз може също да използва специално приложение, за да провери къде се намират безпилотните машини и къде не е разрешено да летят.

