Япония е изправена пред нарастваща вълна от ксенофобски настроения, пише френското издание Le Monde.

Устойчив на имиграцията, архипелагът наблюдава бързо нарастване на чуждестранното си население. Тази тенденция подхранва чувство на несигурност, широко разпространено в социалните медии и споделяно от избрани длъжностни лица, които се възползват от най-малкия инцидент, за да разпалят страх и отхвърляне на другите.

Обвит в японско знаме, с пронизващ поглед и висок глас, Юсуке Кавай знае как да драматизира речите си. „Боря се жените отново да могат да се разхождат сами из града през нощта“, твърди роденият в Киото четиридесетгодишен мъж, завършил хуманитарни науки и икономика, но и бивш актьор.

Застанал на малкия си предизборен камион, украсен със лозунга(„Япония на първо място“, президентът на малката крайнодясна партия Ямато произнесе своята антиимигрантска реч, фокусирана върху сигурността. Наблюдавани от многобройни полицаи, 200 души, предимно млади хора и жени, се осмелиха да го слушат в знойната септемврийска вечер пред гара Уараби в Кавагучи.

Градът, разположен северно от Токио, е катализатор за враждебен дискурс към чужденците, който става все по-ожесточен в Япония, която исторически се е съпротивлявала на имиграцията, е привързана към сигурността си и запазването на културата си и е толкова загрижена, че е допуснала открито ксенофобски партии в парламента и е накарала правителството да затегне контрола върху имиграцията.