Начинът, по който американският президент Доналд Тръмп си представя да бъде прекратена войната в Украйна не отчита идеологическите основи на руския неоимпериализъм, които са в основата на тази война. Да се смята, че териториалните отстъпки от страна на Украйна или някаква размяна на територии могат да донесат трайно решение на този конфликт, означава напълно да се подценява и игнорира онова, което предизвика тази война. Един такъв подход не само, че няма да донесе мир, но залага отсега още по-тежки последствия за бъдещето.

"Формулата за мир на президента Доналд Тръмп се основава на предположението, че териториалните отстъпки ще донесат траен мир. Тя обаче игнорира идеологическите основи на руския неоимпериализъм, което би могло да доведе до още по-разрушителни войни в бъдеще", пише колумнистът на The Telegraph Самюел Рамани.

Поведението на Русия подчертава, че войната ѝ в Украйна не е само за територия. Тази война е насочена към унищожаване на идентичността на Украйна като суверенна държава и включването й в цивилизационната орбита на "руския свят". Това включва промиване на мозъците на украинските деца, за да станат руски патриоти, и превръщането на руската младеж в неоимпериалисти.

Авторът дава и пример - в окупираните селища на Южна и Източна Украйна, с идването на руснаците идва и руската ултранационалистическа образователна система. Доклад на Human Rights Watch от юни 2024 г. показва, че руските училища там ограничават преподаването на украински език и представят войната на Русия срещу Украйна като оправдан кръстоносен поход срещу "неонацисткия" режим в Киев, отбелязва той.

"Военната служба е също толкова важен компонент на ултранационалистическото образование в Русия. В Луганск руските офицери започват да правят подбор на 16-годишните момчета за наборна военна служба. Когато навършат 17 години, те са длъжни да се регистрират за военна служба; когато навършат 18 години, те могат да сключват военен контракт. Вербуването след това се усилва сред студентите в университетите и за да стане предложението по-привлекателно, им се предлагат заплати от 2150 долара на месец", пише той.

Друг пример е привличането на украински деца в производството на оръжие, което осигурява на Русия нови потенциални новобранци за бъдещи реваншистки кампании.

Това също е част от по-широките усилия на Кремъл да убеди по-младото поколение в правилността на неоимперските идеи. Докато по-възрастните поколения руснаци с готовност поглъщат военната пропаганда, то поколението на милениалите и поколение Z са значително по-скептични", пояснява още той в статията си.

