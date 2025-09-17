Войната в Украйна:

Без да иска, топ пропагандист на Путин разкри къде е мистериозният руски център за дронове "Рубикон" (СНИМКИ, ВИДЕО)

17 септември 2025, 16:45 часа 517 прочитания 0 коментара
Без да иска, топ пропагандист на Путин разкри къде е мистериозният руски център за дронове "Рубикон" (СНИМКИ, ВИДЕО)

Къде се намира и кой командва "Рубикон" - руския център за съвременни безпилотни летателни технологии, създаден през август 2024 г. по заповед на министъра на отбраната Андрей Белоусов? С любезното съдействие на пропагандист №1 на Кремъл - Владимир Соловьов - журналисти и анализатори, работещи с отворени данни, са открили отговора. Технически погледнато, "Рубикон" не е военна единица и не е свързана с никаква такава, няма публично известна регистрирана организация, а името на нейния ръководител никога не е било разкривано.

Журналистът от Радио "Свобода/Свободна Европа" Марк Крутов е открил две благодарствени писма, които от "Рубикон" са изпратили на благотворителната организация "Братско сърце", ръководена от бивши членове на Федералната служба за сигурност (ФСБ) и външното разузнаване (СВР). В тях се вижда фамилията и инициалите на командира на центъра за дронове – С. В. Будников (Сергей Викторович Будников).

Още: Въздушната битка, която може да реши изхода на войната между Русия и Украйна

Соловьов снима филм за "Рубикон" и без да иска, разкри детайли: кой е Сергей Будников?

През февруари тази година руският топ пропагандист Соловьов публикува "документален филм" за "Рубикон", в който посещава неговия "учебен център". Филмът бе излъчен по руската държавна телевизия.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Соловьов бе придружен от руския заместник-министър на отбраната Сергей Криворучко, висшия служител в Министерството на отбраната Евгений Шмирин и неизвестен мъж (въпреки че Шмирин също не бе назован). Всички останали лица във видеото са замъглени.

Евгений Шмирин е ръководител на Дирекцията за напреднали междуведомствени изследвания и специални проекти към руското Министерство на отбраната – клон, отговарящ за разработването на "оръжията на бъдещето".

Още: Най-новите руски реактивни дронове: Нямаше да ги има без китайски двигател, германска помпа и западни микрочипове

Човек от отдела на Шмирин беше сред висшите руски специалисти по ракети, които посетиха Иран през април и септември 2024 г. Самият Евгений Шмирин посети Ислямската република през октомври 2023 г., като присъства на среща с тогавашния ирански министър на отбраната Мохамад-Реза Караи Ащиани.

А благодарение на OSINT-анализатора "Pustota" бе открита семейна снимка на четвъртия мъж от видеото. Изглежда, че това е Сергей Викторович Будников, директор на център "Рубикон". Будиников е на 37 години. По-голямата част от службата си е прекарал в 9-а гвардейска артилерийска бригада (поне от 2011 до 2019 г.). Вероятно оттам е получил званието „гвардейски полковник“ от споменатото по-горе „благодарствено писмо“.

През 2019 г. Будников е бил началник-щаб на 9-а бригада в нейния щаб в Луга, Ленинградска област. През 2015 г. тази бригада е забелязана в близост до Мариупол, където е обстрелвала интензивно южния украински град. Преди това Будников е служил и в 61-ва отделна гвардейска морска пехотна бригада, а съпругата му дори е имала парола за електронната си поща „морскаяпехота“ („морска пехота“). По-късно те се преместват от Ленинградска област обратно в Белгород, където и двамата са родени, съобщава Марк Крутов в профила си в X.

Още: Полша свали дрон и арестува двама от Беларус, Франция изпраща на помощ самолети с ядрено оръжие

Сергей Будиников фигурира и в украинската база данни „Миротворец“ - списъкът с враговете на Украйна и поддръжниците на Русия. Там е отбелязано, че той е направил най-малко 19 незаконни преминавания от Русия в окупираната Донецка област на Украйна през 2023 г. Не се споменава нищо за връзката му с „Рубикон“.

Къде се намира "Рубикон"? Пропагандистът на Кремъл пак помага

Много важен детайл в цялото това разследване е, че екипът на Соловьов е направил небрежно замъгляване във филма, което не може да скрие мястото. "Рубикон" е в хангар в Конгресния център "Патриот" във военния парк и музей "Патриот" близо до Москва. Анализаторите са направили геолокализация.

Геолокализиран е и близкият хангар, където Соловьов, Криворучко, Шмирин и Будников отиват, за да инспектират превозните средства, използвани от "Рубикон" за превозване на екипажите на дроновете до фронтовата линия.

Още: Украйна вече има дронове прехващачи за руските реактивни "Шахед"-и (ВИДЕО)

Това може да е една от причините, поради които изложението "Армия-2025", обикновено протичащо във всички 4 изложбени зали на център „Патриот“, беше отменено тази година.

Анализаторите са разбрали и коя точно зала в тази сграда заема „Рубикон“ - най-южната зала „D“, плюс част от зала „C“. От снимка, направена през април 2024 г., може да се види, че понякога изложенията в център „Патриот“ се провеждат точно до „Рубикон“:

Видеоклип на самата компания „Рубикон“, публикуван месеци по-късно, на 1 август, и рекламите ѝ за набиране на персонал включват други клипове, заснети в същия хангар. Те не попадат във филма на Соловьов.

Установено е и откога „Рубикон” е в центъра „Патриот” край руската столица. На уебсайта на центъра има календар с всички дейности, планирани за 2024, 2023 и по-ранни години. От септември 2023 г. има постоянна ежедневна рубрика, наречена „Научни и практически занятия на UPMIiSP”.

UPMIiSP е Дирекцията за напреднали междуведомствени изследвания и специални проекти на Министерството на отбраната, ръководена от споменатия по-горе Евгений Шмирин, който също се появява във видеото на Соловьов. Така че може с доста голяма увереност да се каже, че „Рубикон“ се намира в центъра „Патриот“ от септември 2024 г., пишат анализаторите.

Още: Военният министър: Нашите МиГ-29 са подготвени да въздействат срещу руски дронове

Видеото от октомври 2024 г. от посещението на министъра на отбраната Белоусов в „Рубикон“ показва същите метални люкове, които се виждат във видеото на Соловьов.

Украйна вече атакува центъра "Патриот"

Изложбеният център „Патриот“ беше атакуван през май месец тази година от украински дрон „Лютий“. След това руснаците са започнали да подсилват противовъздушната отбрана в парка.

„Рубикон“ се счита от украински войници и експерти за изключително ефективно средство, предназначено да постигне бързо ограничена цел, предимно чрез нарушаване на украинската логистика в много конкретни райони.

Още: Попаднал в собствения си капан: Спре ли войната, Путин е политически труп

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
война Украйна Владимир Соловьов руски дронове рубикон
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес