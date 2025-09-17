Без да иска, топ пропагандист на Путин разкри къде е мистериозният руски център за дронове "Рубикон" (СНИМКИ, ВИДЕО)

Къде се намира и кой командва "Рубикон" - руския център за съвременни безпилотни летателни технологии, създаден през август 2024 г. по заповед на министъра на отбраната Андрей Белоусов? С любезното съдействие на пропагандист №1 на Кремъл - Владимир Соловьов - журналисти и анализатори, работещи с отворени данни, са открили отговора. Технически погледнато, "Рубикон" не е военна единица и не е свързана с никаква такава, няма публично известна регистрирана организация, а името на нейния ръководител никога не е било разкривано.

Журналистът от Радио "Свобода/Свободна Европа" Марк Крутов е открил две благодарствени писма, които от "Рубикон" са изпратили на благотворителната организация "Братско сърце", ръководена от бивши членове на Федералната служба за сигурност (ФСБ) и външното разузнаване (СВР). В тях се вижда фамилията и инициалите на командира на центъра за дронове – С. В. Будников (Сергей Викторович Будников).

Соловьов снима филм за "Рубикон" и без да иска, разкри детайли: кой е Сергей Будников?

През февруари тази година руският топ пропагандист Соловьов публикува "документален филм" за "Рубикон", в който посещава неговия "учебен център". Филмът бе излъчен по руската държавна телевизия.

In February 2025, Russian propagandist star Vladimir Solovyov published a 'documentary' about the 'Rubikon,' in which he visits its 'training center.' It was aired on Russian state TV. https://t.co/fNXvfnsoOz — Mark Krutov (@kromark) September 17, 2025

Соловьов бе придружен от руския заместник-министър на отбраната Сергей Криворучко, висшия служител в Министерството на отбраната Евгений Шмирин и неизвестен мъж (въпреки че Шмирин също не бе назован). Всички останали лица във видеото са замъглени.

Евгений Шмирин е ръководител на Дирекцията за напреднали междуведомствени изследвания и специални проекти към руското Министерство на отбраната – клон, отговарящ за разработването на "оръжията на бъдещето".

Shmyrin is the head of the Russian MoD Directorate for Advanced Inter-Service Research and Special Projects – a branch of the ministry responsible for developing 'weapons of future'. pic.twitter.com/sIXng9dnpr — Mark Krutov (@kromark) September 17, 2025

Човек от отдела на Шмирин беше сред висшите руски специалисти по ракети, които посетиха Иран през април и септември 2024 г. Самият Евгений Шмирин посети Ислямската република през октомври 2023 г., като присъства на среща с тогавашния ирански министър на отбраната Мохамад-Реза Караи Ащиани.

А благодарение на OSINT-анализатора "Pustota" бе открита семейна снимка на четвъртия мъж от видеото. Изглежда, че това е Сергей Викторович Будников, директор на център "Рубикон". Будиников е на 37 години. По-голямата част от службата си е прекарал в 9-а гвардейска артилерийска бригада (поне от 2011 до 2019 г.). Вероятно оттам е получил званието „гвардейски полковник“ от споменатото по-горе „благодарствено писмо“.

Budnikov is 37 years old. Most of his service was with the 9th Guards Artillery Brigade (at least from 2011 to 2019). That’s probably where he got his 'Guards Colonel' rank from the abovementioned ‘letter of gratitude’. pic.twitter.com/Jjw0oJ1ScD — Mark Krutov (@kromark) September 17, 2025

През 2019 г. Будников е бил началник-щаб на 9-а бригада в нейния щаб в Луга, Ленинградска област. През 2015 г. тази бригада е забелязана в близост до Мариупол, където е обстрелвала интензивно южния украински град. Преди това Будников е служил и в 61-ва отделна гвардейска морска пехотна бригада, а съпругата му дори е имала парола за електронната си поща „морскаяпехота“ („морска пехота“). По-късно те се преместват от Ленинградска област обратно в Белгород, където и двамата са родени, съобщава Марк Крутов в профила си в X.

Сергей Будиников фигурира и в украинската база данни „Миротворец“ - списъкът с враговете на Украйна и поддръжниците на Русия. Там е отбелязано, че той е направил най-малко 19 незаконни преминавания от Русия в окупираната Донецка област на Украйна през 2023 г. Не се споменава нищо за връзката му с „Рубикон“.

Къде се намира "Рубикон"? Пропагандистът на Кремъл пак помага

Много важен детайл в цялото това разследване е, че екипът на Соловьов е направил небрежно замъгляване във филма, което не може да скрие мястото. "Рубикон" е в хангар в Конгресния център "Патриот" във военния парк и музей "Патриот" близо до Москва. Анализаторите са направили геолокализация.

His crew’s sloppy blurring clearly reveals the venue: a hangar in the 'Patriot Congress Center' in the 'Patriot' military park and museum near Moscow. https://t.co/o3TcD0hxia, 36.834604 pic.twitter.com/VtqcDbeQbl — Mark Krutov (@kromark) September 17, 2025

Геолокализиран е и близкият хангар, където Соловьов, Криворучко, Шмирин и Будников отиват, за да инспектират превозните средства, използвани от "Рубикон" за превозване на екипажите на дроновете до фронтовата линия.

We also geolocated the nearby hangar where Solovyov, Krivoruchko, Shmyrin, and Budnikov walk to inspect the vehicles used by 'Rubicon' to get their crews to the front line 55.564868, 36.825582. pic.twitter.com/fhKYwpxyat — Mark Krutov (@kromark) September 17, 2025

Това може да е една от причините, поради които изложението "Армия-2025", обикновено протичащо във всички 4 изложбени зали на център „Патриот“, беше отменено тази година.

Анализаторите са разбрали и коя точно зала в тази сграда заема „Рубикон“ - най-южната зала „D“, плюс част от зала „C“. От снимка, направена през април 2024 г., може да се види, че понякога изложенията в център „Патриот“ се провеждат точно до „Рубикон“:

We also learned which exact hall in this building 'Rubicon' occupies (the southernmost 'D' hall + part of the 'C' hall). You can see from this image, taken in April 2024, that sometimes exhibitions in the 'Patriot' Center run right next to 'Rubicon.' pic.twitter.com/Mx3vTBInXS — Mark Krutov (@kromark) September 17, 2025

Видеоклип на самата компания „Рубикон“, публикуван месеци по-късно, на 1 август, и рекламите ѝ за набиране на персонал включват други клипове, заснети в същия хангар. Те не попадат във филма на Соловьов.

Установено е и откога „Рубикон” е в центъра „Патриот” край руската столица. На уебсайта на центъра има календар с всички дейности, планирани за 2024, 2023 и по-ранни години. От септември 2023 г. има постоянна ежедневна рубрика, наречена „Научни и практически занятия на UPMIiSP”.

UPMIiSP е Дирекцията за напреднали междуведомствени изследвания и специални проекти на Министерството на отбраната, ръководена от споменатия по-горе Евгений Шмирин, който също се появява във видеото на Соловьов. Така че може с доста голяма увереност да се каже, че „Рубикон“ се намира в центъра „Патриот“ от септември 2024 г., пишат анализаторите.

Видеото от октомври 2024 г. от посещението на министъра на отбраната Белоусов в „Рубикон“ показва същите метални люкове, които се виждат във видеото на Соловьов.

Украйна вече атакува центъра "Патриот"

Изложбеният център „Патриот“ беше атакуван през май месец тази година от украински дрон „Лютий“. След това руснаците са започнали да подсилват противовъздушната отбрана в парка.

The 'Patriot' exhibition center, where 'Rubicon' was present since September 2024, was attacked in May by a Ukrainian 'Lyutiy' drone. https://t.co/xUjhKAo1pH — Mark Krutov (@kromark) September 17, 2025

„Рубикон“ се счита от украински войници и експерти за изключително ефективно средство, предназначено да постигне бързо ограничена цел, предимно чрез нарушаване на украинската логистика в много конкретни райони.

