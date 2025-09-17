Полицейско куче надуши наркодилър

С помощта на полицейско куче Орфеас, служители на отдела за борба с наркотиците в Кастория арестуваха 54-годишен гръцки гражданин за отглеждане на растения канабис и за разпространение на наркотици, съобщи гръцкото издание Kathimerini.

В рамките на координирана операция в понеделник следобед у мъжа е открито 2,2 грама суров канабис под формата на прах.

При претърсвания в дома и фермата на заподозрения са открити още седем зрели растения канабис с височина от 1,30 до 3 метра; едно изкоренено двуметрово растение канабис, суров канабис с общо тегло 16,2 грама и мелничка с остатъци от канабис.

Срещу 54-годишния мъж е образувано наказателно дело за отглеждане на растения канабис и разпространение на наркотици, а той е изправен пред местния прокурор. ОЩЕ: Със следово куче и дрон: Хванаха избягал арестант в Стамболийски