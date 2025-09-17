Войната в Украйна:

Европарламентът открива постоянен офис в Киев: "Украйна никога няма да върви сама по пътя към мира" (ВИДЕО)

17 септември 2025, 14:14 часа 424 прочитания 0 коментара
Европарламентът открива постоянен офис в Киев: "Украйна никога няма да върви сама по пътя към мира" (ВИДЕО)

Европейският парламент ще открие постоянно представителство в Киев, обяви председателят на законодателния орган на ЕС Роберта Мецола в реч пред Върховната рада на 17 септември. Тя се обърна към депутатите в украинския парламент по време на четвъртата си визита в столицата по време на войната, подпалена от диктатора Владимир Путин. Мецола отбеляза, че Европа, подобно на Украйна, винаги е искала мир, но той трябва да бъде истински. "Ето защо продължаваме да настояваме за гаранции за сигурност", подчерта председателката на ЕП.

Още: Председателят на ЕП: "1300 дни след началото на агресията аз съм в Украйна със силно послание"

Официалният представител на ЕС увери украинските законодатели, че ЕС ще продължи военната, хуманитарната и икономическата подкрепа за Киев.

"Нашата позиция е ясна. Мирът трябва да бъде траен, да се основава на справедливост и достойнство", заяви Мецола в речта си, цитирана от украинските медии. "Украйна никога няма да върви сама по пътя към мира".

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Живот в паралелна реалност: Лавров видя окупатори в Украйна, но не руски (ВИДЕО)

Председателят на украинския парламент разтълкува думите на Мецола

"Нейните думи бяха силен сигнал: Европа вижда и усеща борбата на Украйна, подкрепя нашия народ в най-трудните моменти и е готова да ни съпътства по пътя към мира, справедливостта и възстановяването", написа председателят на украинския парламент Руслан Стефанчук във връзка с речта на Мецола във Върховната рада. "Европейският парламент подкрепя военната и финансовата помощ, санкциите срещу Русия, усилията за връщане на депортираните украински деца и твърдо се застъпва за започване на преговори за присъединяване към ЕС".

"Благодарен съм за решението да се открие представителство на Европейския парламент в Киев. Това е ново ниво на сътрудничество, което доближава Европейския парламент още повече до Украйна. Той винаги е бил глас на солидарност, а сега ще има постоянно присъствие тук, в сърцето на нашата държава. Днес председателят Мецола отново потвърди: нашето бъдеще е в голямото европейско семейство (...) Заедно ще защитим свободата и ще изградим справедлив мир за цяла Европа", допълни Стефанчук.

Темите, които Мецола ще обсъжда с украинските власти

Визитата се осъществява в момент, в който Украйна призовава за по-решителни стъпки от страна на западните партньори за оказване на натиск върху Русия да се включи в мирни преговори, предимно чрез по-строги санкции.

Председателят на Европейския парламент пристигна в Киев, за да се срещне с висши украински длъжностни лица и да обсъди усилията за присъединяване на страната към ЕС, санкциите срещу Русия и други въпроси.

Председателят на парламента Руслан Стефанчук посрещна Мецола при пристигането ѝ. „1300 дни след началото на агресията аз съм в Украйна със силно послание за подкрепа", написа тя в X.

Още: Фридрих Мерц: Путин изпитва търпимостта ни

Очаква се парламентарният лидер да проведе срещи с президента Володимир Зеленски, министър-председателя Юлия Свириденко и с Руслан Стефанчук, съобщи Euractiv.

Мецола вече отдаде почит на загиналите във войната украински войници.

Още: "Путин губи войната - ако печелеше, щеше да е в Киев и Одеса": Кийт Келог предупреди диктатора (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Украйна Европейски съюз Киев Роберта Мецола война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес