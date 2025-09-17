Европарламентът открива постоянен офис в Киев: "Украйна никога няма да върви сама по пътя към мира" (ВИДЕО)

Европейският парламент ще открие постоянно представителство в Киев, обяви председателят на законодателния орган на ЕС Роберта Мецола в реч пред Върховната рада на 17 септември. Тя се обърна към депутатите в украинския парламент по време на четвъртата си визита в столицата по време на войната, подпалена от диктатора Владимир Путин. Мецола отбеляза, че Европа, подобно на Украйна, винаги е искала мир, но той трябва да бъде истински. "Ето защо продължаваме да настояваме за гаранции за сигурност", подчерта председателката на ЕП.

Още: Председателят на ЕП: "1300 дни след началото на агресията аз съм в Украйна със силно послание"

Speaking in the Ukrainian Parliament, Roberta Metsola announced that a permanent European Parliament representation will open in Kyiv.@RobertaMetsola also said that the EU will soon approve the 19th sanctions package on Russia. https://t.co/42qQ8YQZnN pic.twitter.com/fiTAaIVlc8 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 17, 2025

Официалният представител на ЕС увери украинските законодатели, че ЕС ще продължи военната, хуманитарната и икономическата подкрепа за Киев.

"Нашата позиция е ясна. Мирът трябва да бъде траен, да се основава на справедливост и достойнство", заяви Мецола в речта си, цитирана от украинските медии. "Украйна никога няма да върви сама по пътя към мира".

Ukraine will never walk alone on the path to peace 🇪🇺🇺🇦 https://t.co/a7zBLaRV3q — Roberta Metsola (@EP_President) September 17, 2025

Още: Живот в паралелна реалност: Лавров видя окупатори в Украйна, но не руски (ВИДЕО)

Председателят на украинския парламент разтълкува думите на Мецола

"Нейните думи бяха силен сигнал: Европа вижда и усеща борбата на Украйна, подкрепя нашия народ в най-трудните моменти и е готова да ни съпътства по пътя към мира, справедливостта и възстановяването", написа председателят на украинския парламент Руслан Стефанчук във връзка с речта на Мецола във Върховната рада. "Европейският парламент подкрепя военната и финансовата помощ, санкциите срещу Русия, усилията за връщане на депортираните украински деца и твърдо се застъпва за започване на преговори за присъединяване към ЕС".

During the session of the Verkhovna Rada of Ukraine, President of the European Parliament @EP_President delivered a speech.



Her words were a powerful signal: Europe sees and feels Ukraine’s struggle, supports our people in the hardest times, and is ready to stand with us on the… pic.twitter.com/FOfJtpWDAh — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) September 17, 2025

"Благодарен съм за решението да се открие представителство на Европейския парламент в Киев. Това е ново ниво на сътрудничество, което доближава Европейския парламент още повече до Украйна. Той винаги е бил глас на солидарност, а сега ще има постоянно присъствие тук, в сърцето на нашата държава. Днес председателят Мецола отново потвърди: нашето бъдеще е в голямото европейско семейство (...) Заедно ще защитим свободата и ще изградим справедлив мир за цяла Европа", допълни Стефанчук.

Темите, които Мецола ще обсъжда с украинските власти

Визитата се осъществява в момент, в който Украйна призовава за по-решителни стъпки от страна на западните партньори за оказване на натиск върху Русия да се включи в мирни преговори, предимно чрез по-строги санкции.

Председателят на Европейския парламент пристигна в Киев, за да се срещне с висши украински длъжностни лица и да обсъди усилията за присъединяване на страната към ЕС, санкциите срещу Русия и други въпроси.

Председателят на парламента Руслан Стефанчук посрещна Мецола при пристигането ѝ. „1300 дни след началото на агресията аз съм в Украйна със силно послание за подкрепа", написа тя в X.

Още: Фридрих Мерц: Путин изпитва търпимостта ни

Очаква се парламентарният лидер да проведе срещи с президента Володимир Зеленски, министър-председателя Юлия Свириденко и с Руслан Стефанчук, съобщи Euractiv.

Мецола вече отдаде почит на загиналите във войната украински войници.

Още: "Путин губи войната - ако печелеше, щеше да е в Киев и Одеса": Кийт Келог предупреди диктатора (ВИДЕО)