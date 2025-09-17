Думите от заглавието са на адвокат Любомир Владикин и отразяват това, което продължава да не се случва, за да може Витоша да е по-хубаво място за всички.

"Да си поговорим, днес за планината Витоша и за чл. 52, ал. 3 от Конституцията на Република България. В същия е записано: “Държавата закриля здравето на гражданите и насърчава развитието на спорта и туризма”. В планината Витоша съоръженията и пистите за зимен туризъм не работят от години. Имаме частен оператор, който не прави нищо. Столична община не ги броя в решението на проблема, защото те нямат капацитета да го решат. Частният оператор иска да прави инвестиции, държавата в цялост саботира процеса. Ами, като няма разбирателство държавата следва да отчужди съоръженията и пистите, и да намери друг инвеститор или да направи сама инвестицията. Ако не е ясно как да се направи отчуждението, с удоволствие сам ще го подготвя и инвестиционния план ще напиша. Сам ще го направя, ако имам достъп до цялата документация и проекти. Става въпрос за милиони възвръщаемост, не десетки, а стотици. И най-важното държавата ще си изпълни задължението по Конституция. В зимния туризъм са печалбите, не са в летния с билетчето за глупавия чадър и шезлонг. Направете пистите, направете съоръженията, построете хотели, там, където е имало хотели и отворете планината за ски туризъм. Очевидно е, че общинските църковни мишки няма да го направят. Мога и да посоча защо и те ще се обидят. Те си знаят какви са, няма какво и да пиша за тях.

И разни зелени корупционери ги вкарайте в затвора, защото всички знаем какво правят. Става въпрос за много пари, които ще се върнат в пъти, а и ще се изпълни чл. 52, ал. 3 от Конституцията. Имаме ли Конституция или просто нещо там си пише? Държавата иска от гражданите и бизнеса, те изпълняват, нека държавата да се погрижи, ако още имаме държава. Нали премиерът Желязков публично заяви, че се вслушва в критиките. Да го направят. Няма някакви юридически, икономически или социални пречки.

Държавата не ползва собствените си ресурси и в пари, и в хора, а ползва услугите на некви политикани и измислени герои.

Толкова по темата".

