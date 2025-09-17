Войната в Украйна:

Обама е ужасен от убийството на Кърк: Може да водим дебати, без да прибягваме до насилие

17 септември 2025, 17:40 часа 219 прочитания 0 коментара
Обама е ужасен от убийството на Кърк: Може да водим дебати, без да прибягваме до насилие

Бившият американски президент Барак Обама заяви, че намира убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк за „ужасяващо“ и го нарече „трагедия“, предаде американската ABC News.

„Независимо къде се намирате в политическия спектър, случилото се с Чарли Кърк беше ужасяващо и трагедия“, каза той.

Според него случилото се със щатските законодатели в Минесота, също е е ужасяващо

"И няма никакви „ако“, „и“ или „но“ по този въпрос, централната предпоставка на нашата демократична система е, че трябва да можем да не сме съгласни и понякога да водим наистина спорни дебати, без да прибягваме до насилие. И когато това се случи с някои, но дори и да смятате, че те са, цитирам, „от другата страна на спора“, това е заплаха за всички нас. И трябва да бъдем ясни и откровени, като ги осъждаме", категоричен е Обама.

Той каза, че не е познавал Чарли Кърк, но е бил наясно с някои от неговите идеи. "Мисля, че тези идеи бяха погрешни, но това не отменя факта, че случилото се беше трагедия и че скърбя за него и семейството му", каза Обама. ОЩЕ: „Лов на вещици“ в САЩ заради критични коментари за Чарли Кърк

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Барак Обама САЩ информация 2025 Чарли Кърк
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес