Обама е ужасен от убийството на Кърк: Може да водим дебати, без да прибягваме до насилие

Бившият американски президент Барак Обама заяви, че намира убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк за „ужасяващо“ и го нарече „трагедия“, предаде американската ABC News.

„Независимо къде се намирате в политическия спектър, случилото се с Чарли Кърк беше ужасяващо и трагедия“, каза той.

Според него случилото се със щатските законодатели в Минесота, също е е ужасяващо

"И няма никакви „ако“, „и“ или „но“ по този въпрос, централната предпоставка на нашата демократична система е, че трябва да можем да не сме съгласни и понякога да водим наистина спорни дебати, без да прибягваме до насилие. И когато това се случи с някои, но дори и да смятате, че те са, цитирам, „от другата страна на спора“, това е заплаха за всички нас. И трябва да бъдем ясни и откровени, като ги осъждаме", категоричен е Обама.

Той каза, че не е познавал Чарли Кърк, но е бил наясно с някои от неговите идеи. "Мисля, че тези идеи бяха погрешни, но това не отменя факта, че случилото се беше трагедия и че скърбя за него и семейството му", каза Обама. ОЩЕ: „Лов на вещици“ в САЩ заради критични коментари за Чарли Кърк