Намаляват пътните такси: Ето къде

Италия ще намали пътните си такси през януари, предаде италиианската информационна агенция ANSA.

"Абсолютно сигурни сме, че ще има полза за потребителите и следователно пътните такси ще бъдат намалени", заяви президентът на Транспортния регулаторен орган на Италия Никола Дзакео в кулоарите на представянето на годишния доклад пред Камарата на депутатите.

Окончателното одобрение на системата за пътни такси за магистрали ще приключи през следващите седмици и се очаква тя да влезе в сила през януари. С подновяването на финансовите планове „реалните ефекти ще започнат да се виждат между 2027 и 2028 г.“, добави той. ОЩЕ: Турция увеличи пътните такси за магистралите и мостовете