Лавров: Зеленски настройва САЩ и Европа срещу Китай

Украинският президент Володимир Зеленски насъсква САЩ и европейските страни срещу Китай. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на кръгла маса, на която бяха поканени чуждестранни посланици и чиято тема бе войната в Украйна. Според Лавров, Зеленски е призовал на международна конференция да се мотивира Китай да "поеме по път без война", което според Лавров означава западен натиск върху Пекин.

"Той говори за Китайската народна република - че трябва да се мотивира Китай да застане на път без война и че това зависи до голяма степен от силата на Америка и Европа. Тоест той настройва САЩ и ЕС срещу Китай", заяви Лавров. 

Руският топ дипломат добави, че подобна реторика само изостряла международната обстановка и била характерна за "измамници и авантюристи".

Интересното е, че обикновено в голяма част от изявленията си Лавров традиционно говори за Зеленски като за марионетка на Запада - за човек, който, според него, бил зависим от западните си "господари" и който не може да взема самостоятелни решения, а изпълнява техните указания.

Сега пък излиза от думите му, че Зеленски има много сериозна власт и влияние над Запада, след като според Лавров е в състояние да "насъсква" едни страни срещу други, при това не кои да е второстепенни сили, а именно САЩ и ЕС.

