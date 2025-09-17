Папа Лъв XIV осъди "недопустимото" положение на палестинците в Газа

Папа Лъв XIV осъди "недопустимите" условия, с които се сблъскват палестинците в Газа, като изрази солидарност с мирните граждани там и отново призова за примирие във войната между Израел и "Хамас". "Изпитвам дълбока близост с палестинския народ в Газа, който продължава да живее в страх и оцелява в недопустими условия и който отново е принуден да напусне земите си", заяви духовния водач на аудиенция във Ватикана.

Светият отец отправи призива си на фона на предприетото от Израел ново голямо сухопътно настъпление в град Газа, принудило стотици хиляди жители на града да изоставят домовете си след това, което те определят като най-голяма бомбардировка от началото на близо двегодишната война.

Папа Лъв XIV, първият американец, издигнат на този висш сан, все по-често призовава за траен мир в Газа в последните седмици. По-рано този месец, папата се срещна във Ватикана с президента на Израел Исак Херцог и изрази пред него дълбоко съжаление за "трагичното положение в Газа".