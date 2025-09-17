Войната в Украйна:

Полша ще строи пристанище на Черно море и жп път до Одеса

Полша планира да построи свое пристанище на брега на Черно море, както и железопътна линия, която ще свързва Силезия (област, обхващаща части от Полша, Чехия и Германия) с украинския град Одеса. При това жп линията ще бъде с коловози съобразени с европейските стандарти, обяви президентът на Агенцията за индустриално развитие (ARP) на Полша Бартломей Бабушка, цитиран от полското издание Money.

По думите му оглавяваната от него агенция ще създаде международен отдел, насочен конкретно към развитие на бизнес отношенията с Украйна. ЖП линията, която е един от проектите, по които се работи вече, ще бъде с европейско междурелсие, тъй като, както отбеляза Бабушка, "ако Украйна иска да се присъедини към ЕС, това не може да стане по широките релси", а по стандарта на европейското междурелсие. Той даде пример с Азербайджан, където "теснорелсие и широкорелсие са положени една до друга".

Бабушка отбеляза, че за да бъде реализиран проектът, ще бъдат необходими значителни инвестиции, които ще включват и закупуване на земя по трасето на участък от над 800 км от Лвов до Одеса.

