ЕК започва разследване за шпионаж от Унгария на европейските институции

09 октомври 2025, 15:49 часа 377 прочитания 2 коментара
Европейската комисия започва вътрешно разследване на съобщения в европейски медии за шпионаж от страна на Унгария срещу институциите на ЕС. Това съобщи днес говорител на ЕК на пресконференця в отговор на въпроси. Еврокомисарите трябва да следват правилата за поведение и съответните текстове от договора за ЕС, посочи говорителят. Той отбеляза, че правилата предвиждат независимостта на еврокомисарите да бъде извън съмнение, както и те да бъдат напълно независими и нито да искат, нито да приемат инструкции от никое правителство, институция, орган, служба или агенция, да се въздържат от всякакво действие, несъвместимо с техните функции или с изпълнението на техните задачи.

По-рано днес белгийски медии представиха данни от международно журналистическо разследване, според което преди 10 години в унгарското Постоянно представителство към институциите на ЕС в Брюксел са били изпратени двама служители, уличени по-късно в шпионаж. По това време представителството е ръководено от днешния унгарски еврокомисар Оливер Вархей. Твърди се, че шпионите предлагали пари срещу чувствителна и поверителна информация от институциите на ЕС.

През януари Европейският парламент обсъди подобни твърдения, като отбеляза, че европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) е била сред институциите, засегнати от унгарски шпионаж, след като преди това е започнала разследване на съмнения за злоупотреби по проект, свързан с унгарския премиер Виктор Орбан.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Унгария Европейска комисия Шпионаж информация 2025
