09 октомври 2025, 18:30 часа 190 прочитания 0 коментара
Ръководството на Реал Мадрид обмисля революционна промяна, която няма да се хареса на феновете

Испанският футболен клуб Реал Мадрид обмисля промяна на името на клубния стадион „Сантяго Бернабеу“, според Sport.es.

Според изданието, името на стадиона може да бъде съкратено на „Бернабеу“, като по този начин ще бъде премахнато името на легендарния футболист, треньор и президент на испанския отбор Сантяго Бернабеу. Маркетинг стратезите в клуба считат, че този ход би улеснил запомнянето на името на стадиона, което би довело до разширяване на фен базата и финансов растеж за марката. Някои членове на клуба и фенове обаче отхвърлят промяната.

Ремонтът на стадиона, който струваше над 1,3 милиарда евро, започна през 2019 г. Реновираният стадион има капацитет от 85 454 зрители.

Бойко Димитров
