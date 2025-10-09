Войната в Украйна:

Бивша звезда на Лудогорец шокира: Футболът в България е по-бърз и техничен от този в Бразилия

09 октомври 2025, 19:09 часа 405 прочитания 0 коментара
Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго заяви, че футболът в България е по-бърз и по-техничен от този в родината му Бразилия и за него е било голяма възможност да научи нещо ново по време на престоя си в Разград.

В момента Тиаго води атаката на английския Брентфорд и именно пред клубния сайт на „пчеличките“ той разказа за първия си трансфер в Европа.

Игор Тиаго разказа любопитни неща

„За мен това бе голяма промяна“, каза нападателят по повод преминаването си в Лудогорец през зимата на 2022 година.

„Когато отидох в България, хората бяха малко студени и не толкова приятелски настроени, колкото са тези в Бразилия. Това бе голям културен шок за мен спрямо Бразилия“, заяви Игор Тиаго, който премина на „Хювефарма Арена“ от тима на Крузейро.

Уулвърхемптън Брентфорд Игор Тиаго

„Другата голяма разлика за мен бе времето, което в България е много студено“, добави голмайсторът.

Той обаче отчете, че трансферът му при „орлите“ е бил стъпка нагоре в неговата кариера.

„В България футболът бе по-бърз и по-техничен, отколкото е този в Бразилия. За мен това бе възможност да се науча, да срещна различна култура и различен език. В началото ми бе трудно, но това бе нещо много важно“, каза още той.

По време на престоя си в Лудогорец Игор Тиаго вкара 21 гола и направи седем асистенции в 55 мача, като стана два пъти шампион на България и взе Суперкупата през 2022 година, а силните му игри му донесоха трансфер в белгийския Брюж, откъдето той премина и в Брентфорд.

От началото на сезона във Висшата лига Игор Тиаго има четири попадения, като с повече от него са единствено Ерлинг Холанд от Манчестър Сити с 9 и Антоан Семеньо от Борнемут с 6.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Купа на България Лудогорец Брентфорд Първа лига Игор Тиаго Насименто Родригес информация 2025
