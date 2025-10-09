Билетите за градски транспорт в София вече и в телефона, но и с нова цена

Хартиените билети и пластмасовите карти за градски транспорт в София ще останат в миналото. От 1 януари 2026 г., с въвеждането на еврото, столичани ще могат да пътуват само с телефона си – след като бъде внедрена изцяло дигитална система за закупуване и валидиране на превозни документи.

Столичният общински съвет (СОС) прие доклад на съветниците от групата "Спаси София" Гергин Борисов и Борис Бонев, който предвижда модернизация на системата за градски транспорт и промяна на цените на билетите и картите.

Според приетото предложение ще бъде създадено мобилно приложение, чрез което пътниците ще могат да купуват билети, да подновяват месечни и годишни карти и да ги добавят в дигитални портфейли като Apple Wallet и Google Wallet. При проверка ще е достатъчно сканиране с телефон или смарт часовник – без хартиен билет или пластика. Още: БСП към "Синя София": Не си и помисляйте за приватизация на транспорта

"Дигиталният портфейл спестява време и хартия и намалява риска от изгубване на карта. Всичко ще бъде достъпно на едно място – в телефона", коментира Гергин Борисов.

Новите цени

Заедно с дигитализацията ще бъдат актуализирани и цените в евро. Те ще бъдат закръглени надолу – билетът "30+" ще струва 0,80 евро, месечната карта – 25,50 евро, а годишната за всички линии – 185 евро. Средното понижение в цените е около два процента.

Предвижда се още добавка за нощния транспорт към карти, които досега не важаха за него, например младежката карта. Всички промени ще влязат в сила от 1 януари 2026 г., за да не се налагат две последователни корекции след въвеждането на еврото. Още: Столичният автотранспорт да бъде даден на концесия: Предложение на "Синя София"

"Реформата е резултат от над година работа и цели да улесни гражданите, без това да води до поскъпване на услугата", обясни Борисов. По думите му общината няма да допуска увеличение на цените на социалнозначими услуги, дори при очакван натиск от въвеждането на еврото.