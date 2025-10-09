Пореден облак черен дим в района на руска петролна база (ВИДЕО)

Поредна украинска атака с дронове донесе пламъци и дим в обект на руския петролен сектор. Този път става въпрос за Ростовска област и за петролна база - в село Матвеев-Курган.
🔥 Right now, a drone attack is underway in Russia’s Rostov region. Looks like the area might soon run out of gasoline...— NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2025
In the village of Matveyev Kurgan, a strike reportedly hit an oil storage facility. Local authorities said that residential buildings and cars were damaged… pic.twitter.com/zEzCpEO3VJ
Видеокадри в Телеграм показват летящи към депото дронове, както и голям облак черен дим, явно след успешен удар. Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар потвърди в Телеграм, че е имало атака, били свалени три дрона, имало щети по прозорци, фасади и покриви на няколко жилищни сгради, както и по 5 автомобила. Слюсар не признава, че е ударена петролна база.
Според уебсайта на оператора на депото, то доставя горива на различни индустрии - отделно операторът има собствена верига бензиностанции.
