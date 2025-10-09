Войната в Украйна:

Пореден облак черен дим в района на руска петролна база (ВИДЕО)

09 октомври 2025, 15:28 часа 356 прочитания 0 коментара
Пореден облак черен дим в района на руска петролна база (ВИДЕО)

Поредна украинска атака с дронове донесе пламъци и дим в обект на руския петролен сектор. Този път става въпрос за Ростовска област и за петролна база - в село Матвеев-Курган.

Още: Украинските дронове връхлетяха най-големия газов завод на "Лукойл" в Южна Русия, гори петролопровод за износ през Черно море (ВИДЕО)

Видеокадри в Телеграм показват летящи към депото дронове, както и голям облак черен дим, явно след успешен удар. Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар потвърди в Телеграм, че е имало атака, били свалени три дрона, имало щети по прозорци, фасади и покриви на няколко жилищни сгради, както и по 5 автомобила. Слюсар не признава, че е ударена петролна база.

Според уебсайта на оператора на депото, то доставя горива на различни индустрии - отделно операторът има собствена верига бензиностанции.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Руска атака остави хиляди в Чернигов без ток, губернаторът на Белгород обвини Украйна за фатален удар (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
война Украйна руски петрол петролно депо атака с дронове Ростовска област петролна база
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес