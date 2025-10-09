Отново отложиха делото за отстраняване на кмета на Минерални бани

За 14 октомври се отлага делото за отстраняване на Мюмюн Искендер като кмет на Минерални бани. Причина е събиране на нови доказателства. Искането за отстраняването му е на Софийска градска прокуратура. След два неуспешни опита днес делото тръгна в Хасковския окръжен съд. Пред медии Искендер коментира, че Община Минерални бани е най-проверяваната. Администрацията съдейства, а самият той няма от какво да се притеснява.

Срещу Искендер има обвинение за участие в организирана престъпна група с цел усвояване на евросредства. Във връзка с това обвинение месеци наред той бе под домашен арест. След като изтече 8-месечният срок за разследване той се върна на работа в общината.

