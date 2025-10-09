"Държавата не дава и стотинка за заплатата на Бленджини": Любо Ганев говори за бюджета на БФВ

Името на Джанлоренцо Бленджини набра популярност в страната през последните няколко седмици. 53-годишният италианец бе архитектът зад огромния успех на "лъвовете" на Световното първенство по волейбол във Филипините. Както е известно, национален отбор на България се окичи със сребърните медали от планетарния шампионат. Волейболистите ни отстъпиха единствено на действащия световен първенец Италия. Този успех гарантира мястото на Бленджини като национален селекционер.

Бленджини ще се задържи начело на националния отбор, категоричен е Любо Ганев

Бленджини има договор до 2027 година с опция за удължаване от още две. Президентът на българската федерация по волейбол Любо Ганев е категоричен, че италианският специалист ще остане на поста си поне до 2028 г. "През 2024-та сключихме договор с Бленджини за 3+2 години. Вече минаха две от тях. Условието за продължаване бе да постигнем поне 2 от 3 поставени цели - примерно влизане в осмицата на световно, шесто на европейско. Тогава договорът автоматично се подновява, така че след тези успехи е съвсем логично да бъде продължен до 2028 г.", разкри Ганев в интервю пред "Sportal.bg"

"Казвал съм го и преди - една стотинка не получаваме от държавата за заплата на Бленджини. Не мога да му взема билет, екипировка и т.н. Министерството ги дава тези пари, но трябва да ги върнеш обратно. Затова работим заедно с НСА и ММС да се създаде регламент, а не да се правят изключения", сподели Любо Ганев по въпроса с възнаграждението на Бленджини.

ОЩЕ: Бленджини каза кои волейболисти никога няма да попаднат в националния отбор

"След успеха в Манила отборът ни ще има възможности и за приятелски мачове със силни отбори. И ние като федерация ще направим всичко възможно, за да окажем тази подкрепа. Поставили сме си високи цели и няма как да разчитаме само на държавата, а ще търсим нови партньори. Не просто спонсори, а партньори. Защото ние сме създали продукт, който можем да продадем и покрай волейбола заедно да растем - те като допринесат за развитието на волейбола, а ние за тях като популяризираме техните марки и продукти", каза още президентът на БФВ.

ОЩЕ: "Ако не убия 200-300 човека, не мога да спя спокойно": Страстта на Любо Ганев, която му докарвала безсънни нощи (ВИДЕО)