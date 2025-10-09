Пламен Димитров: Време е за честен данъчен дебат

Президентът на КНСБ Пламен Димитров очерта нуждата от „реален завой“ в публичните финанси, като критикува мантрата, че „данъците не се пипат“, въпреки видимите дефицити и напрежението в ключови системи. По думите му сегашната структура на приходите е „и несправедлива, и недостатъчна“ – тежестта пада върху работещите и върху косвените данъци, докато корпоративният принос изостава.

Според него тази година работещите ще внесат повече данък върху доходите от събрания корпоративен данък – „рядкост за ЕС“, по думите му. Той смята и че у нас надделяват косвените (ДДС и акцизи), което натоварва ниско- и среднодохдните домакинства.

Пламен Димитров обясни и че при пенсиите има неща, които го притесняват. „60% от вноски за пенсиите идват от данъците. 12 милиарда от тези 22 милиарда лева за пенсии идват от данъците ни, а би трябвало от осигуровките, които плащаме да отиват парите за пенсии. А тези 12 милиарда да ги похарчим за нещо смислено – за инвестиции, заплати здраве, култура“, коментира президентът на КНСБ.

Според Димитров по обем данъчните приходи са малки, с оглед на прогнозирания бюджетен дефицит, както и разходите, които растат и ще продължат да растат. Той подчерта, че синдикатите са предложили два нови данъка - на свръхпечалбата във финансовия и хазартния сектор, както и въвеждане на дигитален данък.

В отговор на въпрос дали трябва да се намали администрация, той попита как администрация е пречела през годините. „Политиците си купиха спокойствие“, коментира той повишение на заплатите в сектор „Сигурност“ с между 50-70% и добави, че КНСБ още тогава са казали, че това било несправедливо.

