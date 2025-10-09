Украинците все така не са готови да дадат територии на Русия: Проучване

Нагласите сред украинците по отношение на това дали Украйна да направи териториални отстъпки пред Русия, за да постигне бърз мир, на практика не са се променили от пролетта насам, сочат данните на Киевския международен институт по социология (КИИС). Резултатите показват, че 54% от украинците са твърдо против всякакви териториални отстъпки (в началото на лятото на 2025 г. те са били 52%). Готови да приемат определени териториални отстъпки са 38% (през май-юни техният брой е бил същият).

КИИС подчертава, че е дал доста широка формулировка на понятието "отстъпване на територии", като не е уточнил в допитването си за какви точно териториални отстъпки става въпрос, както и кои територии могат да бъдат обект на отстъпки. Което означава, че анкетираните могат да разбират под "териториални отстъпки" различни неща - от това да бъдат отстъпени на Русия територии като Украйна се откаже от тях завинаги и повече не претендира за тях, през това да отстъпи територии, но без да ги признае за руски или да прехвърли на Русия територии, които в момента се контролират от украинските сили като например Херсон.

Още: Руските удари са унищожили над половината добив на природен газ в Украйна

"Нашият експеримент през февруари 2025 г. показа, че украинците реагират силно на "запазването на суверенитета" и го считат за едно от фундаменталните неща за всяко мирно споразумение. По-специално, някои респонденти биха могли, например, да разберат "запазването на независимостта" като получаване на гаранции за сигурност. Тоест, тяхното тълкуване може да е по-широко, отколкото пряко предполага въпросът", пишат от КИИС.

"Следователно, ако питаме за официалното признаване на определени територии като част от Русия, тогава огромното мнозинство от украинците (67%) е против. Готови да приемат това са 24%. В сравнение с май-юни ситуацията практически не се е променила.

Също така, абсолютното мнозинство (71%) отхвърлят прехвърлянето на контролираните от Украйна територии под руски контрол. Готови да го приемат са само 19%. През май-юни 78% категорично го отхвърлиха, а 15% бяха готови за такъв вариант.

Още: Украинските дронове връхлетяха най-големия газов завод на "Лукойл" в Южна Русия, гори петролопровод за износ през Черно море (ВИДЕО)

В случая с варианта за замразяване на фронтовата линия без официално признаване на окупираните територии като част от Русия, 56% категорично отхвърлят този вариант, а 35% са готови за него. В същото време готовността за приемане на този вариант е намаляла в сравнение с май-юни - така делът на тези, които могат да се съгласят, е намалял от 43% на 35%. Делът на тези, които са категорично против, се е увеличил от 48% на 56%", посочват още те.

Анкетата е проведена от 19 септември до 5 октомври 2025 г. чрез телефонни интервюта на принципа на случайна извадка от мобилни телефонни номера във всички региони, контролирани от украинските власти, сред 2015 пълнолетни респонденти.

Още: Дроновете - най-силният коз на Украйна: Смразяващ репортаж от фронтовата линия