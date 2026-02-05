Войната в Украйна:

Експлозия на товарен кораб под либерийски флаг в руски води (СНИМКА)

Във Финския залив днес е станала експлозия на товарен кораб, плаващ под либерийски флаг, съобщи порталът MNS (Microsoft Network), позовавайки се на източник. Според източника, контейнеровозът "MSC Giada III" е бил на път от Белгия за Санкт Петербург и инцидентът е станал, докато корабът е бил в Невския залив. Взривът е бил в машинното отделение, след който е започнал пожар, разпространил се към надстройката на палубата.

По това време на борда е имало 22 души: капитанът, руски гражданин, и останалите членове на екипажа, граждани на Мианмар. Никой не е пострадал. 

Спасителният кораб "Спасатель Карев" и ледоразбивачът "Семьон Дежньов" са изпратени от пристанището на Санкт Петербург, за да окажат помощ. Пожарът е бил потушен няколко часа по-късно. 

Съобщава се, че инцидентът не е причинил пробиви в корпуса на кораба или изтичане на гориво. След като пожарът е потушен, повреденият контейнеровоз е бил теглен до пристанището на Санкт Петербург.

Елена Страхилова
