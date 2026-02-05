Това не е краят: Ева Кикерезова отново в телевизионния ефир

След неочакваната новина, че Ева Кикерезова е напуснала БНТ, синоптичката отново се появи в телевизионния ефир, но този път като гост в студиото на "Преди обед" по bTV. Там тя коментира решението си да се оттегли от журналистическата си кариера, като по-рано подчерта, че не е свалена от ефир, а решението е лично нейно. Това обаче не означава, че категорично е сложила край. Кикерезова обясни, че когато му дойде времето отново може да бъде на екран.

Новият път

"Мисля, че вече бях в ситуация, в която много малки неща могат да преобърнат каруцата", намекна водещата.

"Не съм казала обаче, че спирам завинаги. Ако се появи нещо, което ми харесва и ми пасва, и по-социално, мога да размисля. Защото прогнозата за времето не е нещо, в което можеш да се раздадеш и да покажеш потенциал", уточни Ева за бъдещите си намерения.

Тя коментира и личната си кариера в журналистиката и допълни, че е "научена да задава въпроси". От личен опит споделя, че за да си добър водещ се изискват "много други специфични умения, които трябва да притежаваш". "Да водиш разговора, да го насочваш, да задаваш въпроси, особено в ефир, но така че да не разгневиш госта. Защото е имало гости, които са си тръгвали от мои студия, и аз съм се научила как да се справям с всякакви екстремни ситуации", разказа Кикерезова, давайки примери.

Никога не е имала за цел да бъде известна, каза още тя.

Припомняме, че през пролетта на 2025 година Ева намекна, че е поела по нов път и има вероятност да не се завърне телевизията. Официално обаче тя потвърди това в края на януари тази година, като възнамерява да се посвети на семейната медиация и на обученията ѝ по комуникация за деца.

