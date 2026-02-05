Военен съд в Азербайджан с брутални присъди за бившите лидери на Нагорни Карабах

Военният съд в столицата на Азербайджан - Баку - осъди бившия президент на непризнатата Нагорно-Карабахска република Арайк Харутюнян на доживотен затвор, съобщава Азербайджанската държавна информационна агенция (Azertac). Подобни присъди бяха наложени още на бившия външен министър на Нагорни Карабах Давид Бабаян, на бившия председател на местния парламент Давид Ишханян, на бившия командир на армията Левон Мнацаканян и на неговия заместник Давид Манукян.

Двама други бивши президенти на Нагорни Карабах - Аркадий Гукасян и Бако Саакян - получиха по 20 години затвор. Те не подлежаха на доживотни присъди поради възрастта си – и двамата са над 65 години.

Мълниеносната офанзива на Азербайджан

Всички те бяха задържани в края на 2023 г. след военната операция на Азербайджан в анклава, населен с етнически арменци, който бе оспорвана територия между Баку и Ереван.

Снимка: Getty Images

Тогава азербайджанската армия нахлу в територията и светкавично - за едно-две денонощия - я присъедини под контрола на Азербайджан. Нагорни Карабах е вече в историята, десетки хиляди етнически арменци се изселиха заради военната кампания, а връзките между Армения и Русия рязко се влошиха заради бездействието на руските миротворци на място.

Лидерите на непризнатата република бяха обвинени от Баку в престъпления „срещу мира и човечеството“ по 20 наказателни обвинения, включително водене на агресивна война, геноцид, тероризъм и насилствено завземане на властта, предава Azertac.

Общо 16 души бяха изправени пред съда, включително бившият министър-председател на Нагорни Карабах - милиардерът Рубен Варданян, който се отказа от руското си гражданство. Той също е заплашен с доживотен затвор. Никой от обвиняемите не се е признал за виновен.

