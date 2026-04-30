Парламентът започна работа:

Автобус падна в река Сена (СНИМКИ)

30 април 2026, 14:10 часа
Снимка: Getty Images
Автобус падна в река Сена близо до френската столица Париж, съобщиха местните власти. В превозното средство е имало четирима души - шофьорката, за която това е бил първи курс, наставникът ѝ и двама пътници. Всички те са били спасени, допълват властите.

Инцидентът е станал южно от Париж, в Жувиси-сюр-Орж, информира транспортната служба на региона Ил дьо Франс, който обхваща населените места около Париж.

След като хората са били извадени от водата, автобусът е бил забелязан да се носи по Сена, близо до брега, уточнява в. "Фигаро", цитиран от БТА.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
автобус Сена река
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес