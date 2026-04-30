Църковен празник на 1 май: Направете това у дома, привлича щастие и късмет

Утре, 1 май, е празникът на Свети пророк Еремия в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 1 май

Свети пророк Еремия е една от най-трагичните и едновременно с това най-велики фигури сред Божиите избраници в Стария завет. Неговият живот се превръща в живо въплъщение на жертвоготовното служене на истината по време на духовен упадък, национална катастрофа и цивилизационен катаклизъм. Той е пророк, застанал на прага на епохите, свидетел на падането на Юдейското царство и предвестник на нов духовен съюз между Бога и човека.

Роден в свещеническо семейство в град Анатот, близо до Йерусалим, Йеремия е ръкоположен от Господа за пророческо служение още от младостта си. Това божествено призвание, което той приема през 627 г., годината на Христовото раждане, изпълва живота му с дълбок смисъл, но и с постоянно страдание. Като млад мъж той чува Божието слово, което завинаги определя пътя му: да не бъде нито благороден, нито могъщ, а да бъде гласът на Божията воля сред отстъпил от вярата народ.

Йеремия действал във време, когато Юдея била изправена пред катастрофа. Гласът му отеквал по време на управлението на няколко царе – от праведния реформатор Йосия до последния юдейски владетел, цар Седекия. Той не просто осъждал моралната и религиозна поквара – той предупреждавал за Божия съд: разрушаването на Храма, падането на Йерусалим, вавилонския плен.

Хората и техните водачи до голяма степен отхвърлили думите му. Той бил обвинен в държавна измяна, преследван, арестуван, бит и презиран. Цар Йоаким, разгневен от Божието послание, публично изгорил свитъка си. Но Йеремия не мълчал. Сърцето му се раздирало от болка, но той останал верен на истината. Той станал символ на верността към Бога, дори когато светът около него се разпадал.

По Господня заповед пророкът останал без семейство, без потомство - животът му трябвало да бъде знак за пълно посвещение. Той станал отшелник сред народа, вътрешно разкъсван между любовта си към народа и Божията истина, която изисквала справедливост.

Когато Йерусалим паднал и Храмът бил разрушен през 586 г. пр.н.е., Йеремия останал сред останките на разбитото общество. Впоследствие бил насилствено отведен в Египет, където, според църковната традиция, бил мъченически убит – убит с камъни от отстъпниците, които той призовал към покаяние.

Въпреки горчивината на пророчествата си, Йеремия не беше само пратеник на гняв. Той стана пророк на надеждата. Именно на него Господ разкри тайната на идващия Нов Завет, написан не на камък, а в сърцата на хората. Неговите думи – „Ще ви дам ново сърце…“ – стават предвестник на евангелската ера.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 1 май

Нашите предци са вярвали, че ако времето е хубаво на този ден, времето ще се затопли трайно. Ако на 1 май е студено, това означава, че до края на май ще е хладно. Ако духа югозападен вятър на 1 май, това означава затопляне и хубаво време.

Какво не бива да правите утре? На този ден е забранено да се карате, да се ядосвате, да тъгувате, да губите времето и да се отдавате на безгрижие. Вярва се, че всичко това привлича нещастие.

Какво можете да направите утре? Според народните поверия, 1 май е идеалното време за засаждане на разсад и сеитба, тъй като се смята, че каквото и да засадите, ще даде богата реколта. Този ден е благоприятен и за общо почистване на дома. Вярва се, че това привлича щастие и късмет в живота.

