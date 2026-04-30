Войната в Украйна:

Медведев: Събитията са като преди Втората световна война. Ето колко са се присъединили към руската армия

30 април 2026, 14:09 часа 268 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев днес заяви, че 450 000 души са подписали договори за присъединяване към руската армия през 2025 г, а още 127 000 са го направили от началото на тази година. 

"Миналата година, в резултат на всички военни договори, 450 хиляди души дойдоха да служат в съвместното командване на войските. Това е всичко. А тази година, към днешна дата, аз погледнах числото вчера - 127 хиляди наши граждани, наши момчета и момичета, са подписали договор за военна служба. Други 10 хиляди са подписали договор за служба, но в доброволни формирования. Всъщност това също е служба по договор, но е по-малко свързана с министерството на отбраната, въпреки че, по същество, от друга страна, тези момчета изпълняват същите задачи", каза Медведев, цитиран от Интерфакс. 

Междувременно според Медведев в Европа тече милитаризация, сходна на тази преди Втората световна война.

“Знаете ли, няма смисъл да го крием: в момента сме насред война. Това е война. Ето защо, за съжаление, локален конфликт често предшества глобален конфликт. И ако вземем предвид тези предпоставки, тогава вероятно бих сравнил настоящата епоха с периода преди Първата световна война и до известна степен с 30-те години на миналия век, които предшестваха Втората световна война", каза той.

Елена Страхилова Отговорен редактор
