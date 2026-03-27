Правителството на Гюров:

Ердоган: Редът след Втората световна война е в криза

27 март 2026, 14:33 часа 256 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Международната система, създадена от победителите във Втората световна война, днес е изправена пред дълбока криза на легитимността в почти всички области, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган в петък във видеообръщение, изпратено до Международната среща на върха за стратегически комуникации 2026 (Stratcom Summit '26), проведена в Истанбул от Дирекцията за комуникации на Турция, предаде Анадолската агенция. 

„Институциите, правилата и наборът от ценности, които са в основата на системата, постепенно губят своята функция“, добави той.  Според него светът преминава през труден период, белязан от ескалация на геноциди, войни и кризи, където конкуренцията за власт се разпространява в области като енергетика, технологии и търговия, а споровете все по-често се опитват да бъдат разрешавани чрез сила, а не чрез диалог. 

„Прекратяването на трагедиите, като тази в Газа, и възстановяването на мира, стабилността и просперитета по целия свят, особено в региона, е по-важно от всякога“, каза Ердоган. ОЩЕ: Ердоган обвини Израел, че задълбочава кризата в региона

Укрепване на механизмите за комуникация

Той подчерта необходимостта от укрепване на механизмите за комуникация и сътрудничество за противодействие на дезинформацията и изопачените наративи, като призова правителствата, академичните среди, гражданското общество и мозъчните тръстове да поемат по-активна роля.

Турция ще възстановява мира по света

„Турция ще поддържа решително своята принципна, решителна, мироцентрична позиция, фокусирана върху хуманитарните ценности и справедливостта, мобилизирайки всички свои средства, за да помогне за възстановяването на мира и сигурността не само в нашия регион, но и по целия свят“, добави Ердоган. ОЩЕ: Турция е променила ключова доктрина: Сигурността надхвърля границите й

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Турция Реджеп Тайип Ердоган Газа Втора световна война
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес