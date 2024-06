Ереван: Шокови гранати срещу протестиращи, има ранени (ВИДЕО)

Събралите се настояват за оставката на премиера Никол Пашинян.

Специалните сили, изпратени срещу тях, използват шокови гранати. Има ранени от страна на протестиращите. Най-малко 42-ма протестиращи са задържани в столицата на Армения.

Съобщава се, че граната е избухнала близо до един от протестиращите и е откъснала китката му.

Police in Yerevan began a forceful dispersal of protesters outside the parliament building in Yerevan, demanding the resignation of Prime Minister Nikol Pashinyan



Special forces are using stun grenades. There are injured from the side of the protesters. At least 42 protesters… pic.twitter.com/s6mSk9Eqbg