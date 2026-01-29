Фридрих Мерц: Германия проучва възможността за споделен ядрен чадър с европейски съюзници

Европейските държави започват да обсъждат идеи за споделен ядрен чадър в допълнение към съществуващите договорености за сигурност със САЩ, каза днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че Мерц е направил това изявление на фона на засиленото напрежение от двете страни на Атлантика, което възникна, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разклати традиционните съюзи.

Германският канцлер посочи, че разговорите са на много ранен етап и не се очаква скорошно решение. "Знаем, че трябва да вземем редица стратегически и военно-политически решения, но моментът не е назрял", каза Мерц пред журналисти.

Още: Фридрих Мерц: Невъзможно е Украйна да бъде приета в ЕС догодина

Понастоящем на Германия е забранено да разработва собствено ядрено оръжие съгласно т. нар. споразумение "Две плюс четири", което проправи пътя към обединението на страната през 1990 г. Освен това Германия е подписала Договора за неразпространение на ядрено оръжие.

Мерц каза, че договорните ангажименти на Германия не ѝ пречат да обсъжда съвместни решения с партньори, включително с Великобритания и Франция – единствените европейски държави с ядрен арсенал. "Такива разговори се водят", каза още Мерц. По думите му тези консултации не противоречат и на сътрудничеството със САЩ в ядрената сфера.

Още: Гренландия не ме интересува толкова, колкото Украйна: Мерц мести фокуса в Давос (ВИДЕО)

Позицията на Мерц бе подкрепена и от председателя на Комисията по отбрана към Бундестага Томас Рьовекамп. Той заяви, че Германия разполага с технически капацитет, който може да бъде използван при разработването на европейско ядрено оръжие, предаде БТА.

"Ние нямаме ракети или бойни глави, но разполагаме със значително технологично предимство, с което можем да допринесем за съвместна европейска инициатива", каза християндемократът Рьовекамп в ефира на германската телевизия "Велт".

Още: Мерц: Въпреки разочарованието да не бързаме да отписваме НАТО