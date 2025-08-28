ЕС мисли да замести Тръмп с нов вид санкции срещу Путинова Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

След като американският президент Доналд Тръмп заплашва Русия с вторични санкции – санкции под формата на мита и ограничения за купувачи на руски петрол – но още не прави нищо, Европейският съюз също започна да мисли за такива санкции. Това съобщава американската медия Bloomberg, като цитира свои източници. По-късно тази седмица европейските външни министри ще се срещнат в Копенхаген и се очаква да дискутират темата – Още: ЕС се изчерпва и ще пощади руския петрол и газ в 19-ия пакет санкции

Още през 2023 година ЕС създаде инструмент, с който да забранява вноса на определени стоки и услуги от държави, които помагат на Русия да заобикаля западни санкции. Досега обаче инструментът не е бил активиран. Сега европейските външни министри ще обсъдят именно активирането му. Но има притеснения, че механизмът не е перфектен, че има вратички за заобикалянето му – например вносът да става през трети дестинации – Още: Над 60% от американците подкрепят санкции срещу търговските партньори на Русия

На думи най-големите в ЕС продължават твърдо да стоят до Украйна. "Не искаме Украйна да капитулира. Това само ще даде време на Путин да се подготви за следващата война. Искаме мир в Украйна – в идеалния случай сега. Но не на всяка цена", заяви германският канцлер Фридрих Мерц:

German Chancellor Merz: “We don’t want Ukraine’s capitulation. That would only buy Putin time to prepare for the next war. Yes, we all want peace in Ukraine—ideally today. But not at any price.” pic.twitter.com/s83RfhKSOr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 27, 2025

Украинският депутат Игор Луценко обаче предупреди в интервю за Radio NV – войната може да продължи десетки години, Русия има ресурси. Според него, краят на войната не се вижда – той в момента служи в украинската армия и е съосновател на Центъра за поддръжка на разузнаването от въздуха. Луценко вярва, че Русия има достатъчно пари, за да финансира войната без да се налага да прави пълна мобилизация. Той счита, че дори Путин да го няма, политическата воля на руското общество ще е войната да продължи и съответно наследниците на руския диктатор ще я продължат. Луценко смята, че заради това украинската държава трябва да е силна и да пренесе войната в Русия, но на партизански принцип, както и техническите възмости на Руската федерация да воюва да бъдат ограничавани.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Военната активност в Украйна е доста намаляла на дневна база, но си остава внушителна като цяло. По официални украински данни, на 27 август е имало 139 бойни сблъсъка – с 34 по-малко на дневна база. Руснаците са хвърлили 154 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 45 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 33 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5177 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с 500 снаряда повече. Руската армия е използвала 5770 FPV дрона, което е с около 1800 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак при Покровск е най-горещо – 41 отбити руски пехотни атаки там. В съседното от юг Новопавловско направление са станали 21 руски пехотни атаки. 20 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, а по 9 – в Торецкото и в граничния район на област Суми и Курска област. Няма обаче нито една руска пехотна атака в Краматорското направление (Часов Яр), Ореховското (Запорожие) и Приднестровското направление (Херсон).

Логістика на Куп'янському напрямку pic.twitter.com/6CWl8c9tsH — Мисливець за зорями (@small10space) August 27, 2025

Украинският военен телеграм канал "Офицер" коментира, че в Торецкото направление руснаците се стараят с всички сили да отрежат язовира Клеман-Бик, но досега не им се получава. Сега руснаците атакуват не Катериновка, а Александро-Калиново, добавя той. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, потвърждава информацията, с уточнение, че украинците опитват да контраатакуват в района на Клебан-Бик. Целият този участък е важен като предна линия за защита на Константиновка – първата опорна точка от агломерацията Краматорск-Славянск.

"Рибар" потвърждава и вече поне два пъти дискутираното от украинския военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец – в Лиманското направление руската армия бавно напредва между реките Нитриус и Жребец, което значи от Серебрянското горско стопанство до района на запад от Торско и Терно.

Тази нощ Русия отново засипа Украйна с дронове и ракети. Руската федерация е изстреляла общо 598 дрона клас "Шахед" и дронове-примамки, 2 свръхзвукови ракети "Кинжал", 9 балистични ракети "Искандер-М"/КН-23 и 20 крилати ракети Х-101. Свалени са 563 дрона, 1 ракета "Кинжал", 7 балистични ракети "Искандер-М"/КН-23 и 18 крилати ракети Х-101