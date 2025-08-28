Русия устрои кървава баня в Киев с дронове и ракети, Украйна пали нови руски рафинерии (ВИДЕО)

Нощта на 27-ми срещу 28-ми август се превърна в много интензивен и кървав епизод във войната на дронове между Русия и Украйна, която отдавна се превърна в основен елемент на военния сблъсък между двете държави. Той беше започнат от руския диктатор Владимир Путин, който заповяда на армията си да нахлуе в Украйна на 24.02.22 – тогава полетяха първите руски ракети срещу цели на украинска земя.

Тази нощ основната цел на Русия отново стана украинската столица Киев. В официалния канал в Телеграм на украинските ВВС има един куп съобщения, от които става ясно, че столицата на Украйна е подложена на масиран обстрел с дронове клас "Шахед". Има данни и за изстреляни ракети – маршрутът им е бил през Виницка област, в посока Хмелницка област. През последните дни в Суми и Чернигов имаше руски обстрели с дронове специално срещу обекти на украинската енергийна мрежа, най-вече подстанции. Ръководителят на военновременната администрация на Запорожие Иван Федоров обяви в канала си в Телеграм, че е поразено едно от промишлените предприятия в града. От думите му става ясно, че вероятно има пострадали хора – това се уточнява.

В Киев пораженията също изглежда са значими. Кметът на града Виталий Кличко съобщи в официалния си канал в Телеграм, че е улучен търговски център. Той казва и, че има 18 ранени след руската атака, включително 3 деца – на 7, 10 и 11 години. 17 от ранените са приети в болница. Само че тази информация вече е актуализирана от военновременните власти в града – има 3-ма загинали, един от които е 14-годишно момиче, 24 са ранените, като най-малко 5 деца на възраст между 7 и 17 години са сред тях. Има и уточнение – данните не са окончателни.

В Дарницки район е уцелена пететажна жилищна сграда – Кличко уточнява, че текат спасителни операции, търсят се хора под развалините. В район „Шевченко“ са подпалени 9 автомобила и пламъците са стигнали до първия етаж на нежилищна сграда. В Днепровски район има пожари в 25-етажна сграда и в 9-етажна сграда, отломки от дронове са паднали върху детска градина и там също има пожар.

Ръководителят на военновременната администрация в Киев Тимур Ткаченко уточнява, че руската въздушна атака е комбинирана – освен различни видове дронове, руснаците са стреляли и с ракети, включително свръхзвуковите "Кинжал", както и балистични ракети. Има удари на над 20 места в Киев. "Общо броят на повредените обекти в Киев отново ще достигне стотици, счупените прозорци - хиляди", добавя Ткаченко в официалния си канал в Телеграм.

И в Русия страдат, на тема "петрол"

Междувременно, Украйна организира поредни явно успешни атаки срещу руски петролни рафинерии. Отново е атакувана и жп гарата Петров Вал, която се намира във Волгоградска област и е една от основните точки по т. нар. Южен логистичен коридор, по който Русия доставя с жп транспорт оръжие, припаси и войници за силите си в Украйна – жп маршрутът минава през окупирания от руснаците Луганск.

За момента от разпространявани видеокадри в Телеграм изглежда, че са ударени Афипската рафинерия, която се намира в Краснодарския край, както и рафинерията в Новокуйбишевск, която се намира в Самарска област. Засега губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев не е обелил и дума в официалния си канал в Телеграм за случаващото се.

Също както Кондратиев, губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев все още запазва мълчание в канала си в Телеграм. Но специално от района на рафинерията в Новокуйбишевск видеата са буквално безброй:

