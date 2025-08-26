ЕС се изчерпва и ще пощади руския петрол и газ в 19-ия пакет санкции

Планираният 19-и пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия се очаква да не включва значителни ограничения върху продажбите на петрол и газ, които финансират войната на диктатора Владимир Путин в Украйна. Това съобщи Politico на 26 август, позовавайки се на неназовани източници. Според четирима европейски дипломати новите наказателни мерки трябва да се фокусират по-скоро върху допълнителни мерки срещу "сенчестия флот" на Москва, с който Руската федерация заобикаля настоящите санкции, и срещу компаниите, които помагат на Кремъл за това заобикаляне.

Още: Втечнен газ и руски петрол: САЩ предлагат морков, Русия се мотае, украинските дронове удрят (ВИДЕО и СНИМКИ)

Новият пакет, който ще бъде представен през септември, следва предишните санкции, наложени от Брюксел на Москва в отговор на пълномащабната й инвазия в Украйна през 2022 г. ЕС се ангажира да засили икономическия натиск върху Русия, за да я принуди да прекрати войната в Украйна, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп досега отказва да приеме допълнителни санкции, опасявайки се, че тази стъпка може да наруши усилията му за мир.

Европейският блок прие 18-ия си пакет от санкции през юли, наричайки го "един от най-силните" досега. Мерките включват понижаване на тавана на цената на руския петрол от 60 на 47,6 долара за барел, санкции срещу 105 кораба от "сенчестия флот", забрани срещу газопроводите "Северен поток 1" и "Северен поток 2" и други мерки.

Снимка: iStock

Още: Обрат с цената на петрола, ситуацията около Украйна отново е на фокус

Приходите от руски петрол и газ възлизаха на около 30% от общите федерални приходи на Русия през миналата година, като играят жизненоважна роля за това да се финансира агресията на диктатора Владимир Путин в Украйна. Сега ЕС по-скоро ще разчита на САЩ да затегнат обръча около Кремъл.

ЕС изчерпва инструментите за натиск

Докато Брюксел обяви работата по 19-ия пакет от санкции на 19 август, Politico съобщи, че ЕС изчерпва инструментите си за оказване на икономически натиск върху Русия.

ЕС забрани по-голямата част от вноса на руски петрол в началото на пълномащабната инвазия и има за цел да преустанови всички покупки на горива до края на 2027 г.: Пълно освобождаване от руския нефт и газ: Чистата енергия на ЕС е по-добрият вариант от нова геополитическа авантюра.

Снимка: iStock

САЩ, чиито икономически отношения с Русия са ограничени, многократно заплашваха да наложат вторични мита на страните, които купуват руски петрол, но Тръмп често се отказваше от заплахите си и не спазваше самоналожените срокове.

След лични разговори с Путин на 15 август и с украинския президент Володимир Зеленски на 18 август американският държавен глава отново заплаши да наложи сурови санкции на Русия, ако скоро не бъде постигнато мирно споразумение. "През следващите две седмици ще разберем как ще се развият нещата. И по-добре да съм много доволен", заяви Тръмп в Белия дом на 22 август, като пак наложи познатия срок от 14 дни.

Още: Още санкции: "Коалицията на желаещите" засилва натиска над Путин след срещите в Белия дом