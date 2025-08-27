Войната в Украйна:

Над 60% от американците подкрепят санкции срещу търговските партньори на Русия

27 август 2025, 16:53 часа 134 прочитания 0 коментара
Повечето американци подкрепят усилията на Съединените щати да санкционират търговските партньори на Русия като начин за оказване на натиск върху Москва да прекрати войната си в Украйна. Това показват резултатите от проучване на социологическата агенция "Ипсос" (Ipsos), поръчано от Ройтерс. Според изследването 62% от анкетираните одобряват подобна стратегия, която президентът на САЩ Доналд Тръмп вече частично прилага и заплашва да разшири, включвайки и Китай.

Данните сочат, че около 76% от поддръжниците на Републиканската партия и на Тръмп подкрепят санкционирането на руските търговски партньори като средство за спиране на войната. Сред симпатизантите на Демократическата партия този дял е по-нисък – 58 на сто.

Проучването на "Ипсос" е проведено от петък до неделя миналата седмица, като в него са участвали 1022 пълнолетни американски граждани, уточнява Ройтерс.

Припомняме, че Тръмп, който не крие, че би искал да спечели Нобелова награда за мир, наложи допълнителни мита от 25 на сто върху вноса от Индия, които влязоха в сила от днес, за това, че Делхи продължава да купува руския петрол – основен източник на финансиране на войната на Москва в Украйна. 

Президентът на САЩ заплаши да разшири стратегията, включвайки и Китай – най-големия купувач на руски петрол. В списъка с потенциални мишени попадат също Турция, Обединените арабски емирства и други държави, които поддържат търговия с Русия.

Елена Страхилова
