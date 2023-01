ЕС обеща на Украйна подкрепата да продължи

"Изразих моята подкрепа от все сърце и отправих най-добри пожелания на украинския народ за 2023 г.", написа Фон дер Лайен в Twitter.

"ЕС ще е до вас колкото е необходимо. Ние подкрепяме вашата героична борба", тази "битка за свобода срещу една брутална агресия", обърна се председателката на Европейската комисия към украинския народ.

In the 1st call of the new year with President @ZelenskyyUa, I conveyed my wholehearted support and best wishes for 2023 to the Ukrainian people.



The EU stands by you, for as long as it takes.



We support your heroic struggle.

A fight for freedom and against brutal aggression. pic.twitter.com/sKZKilUpDg