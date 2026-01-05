ЕС подготвя заема от 90 милиарда евро за Украйна, ясно е кога се чака първи транш

Европейският съюз подготвя заем от 90 милиарда евро за Украйна. Правната рамка се финализира след одобрението от Европейския съвет през декември 2025 г. Пакетът има за цел да подкрепи нападнатата от Русия страна до края на 2027 г., като регламентите и условията за финансиране ще бъдат приети през януари. Първият транш от заема се очаква до края на второто тримесечие на 2026 г., т.е. до края на юни.

Новината съобщи говорителят на Европейската комисия Мачей Берестецки на 5 януари. "На 18 и 19 декември Европейският съвет се съгласи да предостави на Украйна заем в размер на 90 милиарда евро на базата на засилено сътрудничество. След срещата Европейската комисия внесе предложение за решение на Съвета, което позволява засилено сътрудничество. То бе прието на 22 декември и предадено на Съвета на ЕС, където ще бъде гласувано с квалифицирано мнозинство", заяви Берестецки.

Говорителят добави, че решението за засилено сътрудничество между ЕС и Украйна изисква и съгласието на Европейския парламент. Очаква се то да бъде дадено в рамките на следващите няколко седмици.

Детайлите около заема

Европейската комисия работи и по предложение за регламент, който определя условията на заема за Украйна. "Това предложение на Комисията се планира да бъде прието през януари, след което ще бъде предадено на Съвета за решение", каза говорителят, цитиран от "Европейска правда".

В същото време Европейският съвет се съгласи да измени регламента за многогодишната финансова рамка (многогодишния бюджет на ЕС до 2027 г.), за да позволи на ЕС да отпусне "заем на трета страна".

„Това предложение на Комисията също се планира да бъде прието през януари“, уточни говорителят. „Ние сме наясно с неотложността на финансовите нужди на Украйна. Планираме да направим първото плащане към Украйна не по-късно от второто тримесечие на 2026 г.“, добави Мачей Берестецки.

Евролидерите се съгласиха да предоставят на Украйна заем в размер на 90 милиарда евро за периода 2026-2027 г., основан на кредит от капиталовите пазари на ЕС, гарантиран от резервите на бюджета на блока. Унгария, Словакия и Чехия обаче отказаха да участват в тази схема. А до нея се стигна, след като белгийският премиер Барт Де Вевер не се съгласи да се използват замразените руски активи в ЕС за заема за Киев. Причината за тази позиция е страхът, че Москва успешно ще съди Белгия и че тя сама ще трябва да плаща сметката.