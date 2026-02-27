Поредна чистка в Китай засегна 19 висши служители: Удар по военните преди голямо събитие

Китай отстрани 19 длъжностни лица, включително 9 военни, от списъка си със законодатели преди най-голямата годишна политическа среща на Комунистическата партия през следващата седмица. Новината обяви най-висшия законодателен орган на страната - Постоянния комитет на Националния народен конгрес. Не е посочена официална причина за отстраняването на редица ключови фигури, но то идва само няколко седмици след като президентът Си Дзинпин свали от поста Джан Юся - най-високопоставения генерал и един от най-близките военни съюзници на държавния глава.

Откакто дойде на власт, Си стартира вълна от антикорупционни кампании, наричайки корупцията „най-голямата заплаха“ за Комунистическата партия. Някои критици обаче твърдят, че тя се използва като инструмент за премахване на политически съперници: Военната чистка на Си Дзинпин изобщо не е заради корупция.

Кои са отстранените?

Според държавните медии сред отстранените сега са Ли Цяомин, командир на сухопътните сили на Народната освободителна армия (НОАК), и Шън Джинлон, бивш командир на военноморските сили на НОАК.

В списъка са включени и няколко други военни офицери и редица провинциални служители, сред които Сун Шаочонг, бивш партиен лидер на региона Вътрешна Монголия.

Това се случва само няколко седмици след отстраняването на Джан Юся от поста му, след като той беше обвинен в „сериозни нарушения на дисциплината и закона“ – обичаен етикет за корупция. В периода около отстраняването на Юся се появи и информация за потенциален преврат, готвен срещу президента: В Китай е имало опит за военен преврат?

Чистката във военните среди продължава

Снимка: Си Дзинпин, Getty Images

Настоящите решения бележат и поредните чистки на високопоставени фигури във военните среди през последните няколко години, включително репресиите от октомври 2025 г., при които 9 висши генерали бяха отстранени от постовете си. Тогава властите заявиха, че чистките са част от антикорупционна кампания.

Си е превърнал борбата с корупцията в централен стълб на своето управление, започвайки с антикорупционната си кампания „тигри и мухи“, насочена както към високопоставени, така и към нископоставени длъжностни лица, стартирана скоро след като пое властта през 2013 г. Наскоро той заяви, че борбата „остава сериозна и сложна“, предава BBC.

Най-голямата годишна политическа среща

Хиляди делегати се очаква да пристигнат в столицата Пекин следващата седмица за Двете сесии - годишните заседания на Постоянния комитет на Националния народен конгрес и на Китайската народна политическа консултативна конференция (най-висшият политически консултативен орган в страната).

Двете сесии ще се проведат от 4 до 11 март и по време на тях правителството ще обяви своя петгодишен план, в който очертава основните си политически цели и годишните си икономически цели.

