Лайфстайл:

Напредък около АЕЦ Запорожие: Локално примирие, но докога

27 февруари 2026, 9:46 часа 183 прочитания 0 коментара
Напредък около АЕЦ Запорожие: Локално примирие, но докога

Локален режим на спиране на огъня влезе в сила от 07:00 ч. московско време тази сутрин в района на Запорожката атомна електроцентрала в Украйна, съобщи пред журналисти генералният директор на корпорацията "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от ТАСС.

По думите на Лихачов локалното примирие ще позволи на ремонтните бригади, сред които има и специалисти от "Росатом", да поправят електропроводи към централата  - по-конкретно повредените линии за електропровода и съоръженията на Запорожката Топлоелектрическа станция и линия "Ферросплавная", които са понесли щети при обстрел на 10 февруари, за който Лихачов обвини украинските сили.

Шефът на "Росатом" уточни, че възстановителните работи ще продължат не по-малко от седмица.

Още: На фона на преговорите за мир: МААЕ обяви какво може да е бъдещето на АЕЦ "Запорожие"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Росатом война Украйна Запорожка АЕЦ АЕЦ Запорожие
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес