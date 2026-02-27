Напредък около АЕЦ Запорожие: Локално примирие, но докога

Локален режим на спиране на огъня влезе в сила от 07:00 ч. московско време тази сутрин в района на Запорожката атомна електроцентрала в Украйна, съобщи пред журналисти генералният директор на корпорацията "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от ТАСС.

По думите на Лихачов локалното примирие ще позволи на ремонтните бригади, сред които има и специалисти от "Росатом", да поправят електропроводи към централата - по-конкретно повредените линии за електропровода и съоръженията на Запорожката Топлоелектрическа станция и линия "Ферросплавная", които са понесли щети при обстрел на 10 февруари, за който Лихачов обвини украинските сили.

Шефът на "Росатом" уточни, че възстановителните работи ще продължат не по-малко от седмица.

