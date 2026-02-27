Урокът от 4 години война: Всичко се решава от икономиката, а украинската е по-добра от руската

Четирите години пълномащабна война на Русия срещу Украйна показаха, че войната е не само между две армии, но и между две системи – производствена, енергийна, финансова. В икономическо изражение, например, бързо стана ясно, че пилотираните самолети трябва да бъдат изведени от употреба и да освободят място на дроновете заради високата си цена и по-голямата си уязвимост. Най-оскъдният ресурс се оказаха не боеприпасите, а хората – тяхното "възпроизводство" отнема повече време от производството на оръжия. Отделен момент е енергийната система - централизираните системи, наследени от XX век, показаха, че вече не са жизнеспособни, когато врагът атакува инфраструктурата. Всичко това пише колумнистът на Financial Times Мартин Сандбу в свой материал.

Децентрализацията вече не е въпрос на ефективност, а на оцеляване. Малките, разпределени източници на производство на енергия правят системата по-устойчива по време на една война на изтощение.

Украинската икономика, въпреки нанесените опустошения, демонстрира по-голяма устойчивост в сравнение с руската. Въпреки загубата на територия и масовата миграция, Украйна успя да стабилизира растежа и да ограничи инфлацията по-добре от Русия. Прогнозите на ЕБВР потвърждават: Украйна ще продължи да се представя по-добре през следващите години, докато руската икономика е подложена на все по-голям структурен натиск.

Още: Разпад на Русия като федерация: Буданов говори за стратегическата визия на Украйна да няма нов Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Структурата на украинската икономика бързо се "европеизира": делът на ЕС в износа е нараснал от 36% през 2021 г. до 57% през 2024 г. Завоят към Европа започна още през 2014 г. и войната само го ускори. И потенциалът за интеграция на украинската икономика към европейската тепърва ще се разгръща в още по-голяма степен.

Що се отнася до финансовата система - финансирането на Украйна се превърна предимно в европейски въпрос след прекратяването на американската подкрепа с идването на Тръмп в Белия дом. Оказа се, че Европа може да компенсира недостига от САЩ. Нещо повече, цената, която ЕС плаща, е по-малко от 1% от годишния й национален доход. Размерът на европейската икономика позволява увеличаване на помощта за Украйна без сериозни макроикономически последици, пише авторът.

Украйна и новият начин за водене на война

Изводът е ясен: Първо, Европа е способна да подкрепя Украйна самостоятелно – и вече го доказва. Второ, Европа и Украйна са икономически по-силната страна в сравнение с Русия. Затова икономическият натиск върху Москва трябва да продължи и това предимство трябва да се използва максимално, е заключението на Мартин Сандбу.

Въпреки съпротивата на Унгария: ЕС подписа регламента за помощта от 90 млрд. евро за Украйна