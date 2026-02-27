Правителството на Гюров:

Неизготвена експертиза отложи делото за смъртта на 14-годишния Филип

Софийският градски съд отложи делото за катастрофата на ул. "Гурко" от 2023 г., при която загина 14-годишния Филип Арсов. Причината е неизготвена все още експертиза, тъй като вещите лица са били ангажирани. Единият от тях е имал дело в Пловдив. Следващото заседание бе насрочено на 27 март тази година.

Николина Петкова, майката на Филип, каза пред медиите, че експертизата не е изготвена, макар експертите да са имали достатъчно време. Тя припомни, че последното заседание по делото, когато съдът е одобрил да бъде назначена повторна комплексна експертиза, е било на 27 ноември. Според Петкова подсъдимият за катастрофата е виновен и случаят е пределно ясен.

Преди заседанието пред Съдебната палата в София граждани протестираха с искане за справедливост.

Подсъдимият Петър Тодоров е под домашен арест. Експертизите доказаха, че шофьорът е бутнал Филип, шофирайки с 88 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта.

Виолета Иванова
