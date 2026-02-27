Крум Зарков: Най-после правосъдното министерство се произнесе за Сарафов

Министерството на правосъдието най-накрая се произнесе по въпроса какво счита като институция за ситуацията, в която се намира и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Това каза председателят на БСП Крум Зарков по Nova News. Според него свикването на Пленума на ВСС от правосъдния министър Андрей Янкулов с искане за избор на нов и.ф. главен прокурор е важен знак. Зарков беше категоричен, че рано или късно ще се стигне до смяна на Сафафов. Според част от членовете на ВСС и представители на прокурорската колегия периода, в който едно лице може да изпълнява функциите на главен прокурор, не се прилага за настоящия случай заради "заварено положение", припомни Зарков. Той обаче смята, че няма заварено положение, защото законът е влязъл в сила през януари, а ефектът от шестте месеца настъпва през юли.

Нелегитимна и нелегална власт

Става въпрос за съзнателно заобикаляне на конституционната процедура за назначаване на главен прокурор, която включва и указ на президента, каза той. Зарков подчерта, че се установява дълъг период на нелегитимна, а вече е нелегална власт.

Правосъдният министър има ограничени правомощия по отношение на прокуратурата, но разполага с инструменти като публичната позиция, парламентарната трибуна и възможността да свиква заседания и да определя дневния ред на ВСС, отбеляза Зарков.

Това дава възможност темата за главния прокурор да не изпада от дневния ред. Той не очаква обществения натиск за смяната на Сарафов да отслабне.

Зарков вижда генерално решение на проблема и това е избора на нов Висш съдебен съвет. Той поясни, че процедурата е просрочена с повече от две години.

В сегашната политическа обстановка изглежда невъзможно да се избере нов ВСС и поради това единственото правно задължително действие е избор на нов временно и.ф. главен прокурор за следващите шест месеца, смята лидерът на БСП.

