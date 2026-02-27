Афганистанска медия: Ударихме ядрен обект в Пакистан (ВИДЕО)

Афганистанските въоръжени сили са извършили въздушни удари срещу обекти, описани като ядрено съоръжение в Пакистан и военна база в пакистанското село Какул, разположено в окръг Аботабад, провинция Кхибер Пакхтунква. Това твърди на 27 февруари Ariana News - частна телевизия и радиостанция, базирана в афганистанската столица Кабул, която е под контрола на талибаните. Засега няма никакво друго потвърждение, нито коментар от властите в Исламабад.

Reports have emerged of Multiple suicide drone strikes have been reported across Pakistan.



Multiple unverified videos circulating online claim to show an Afghanistan-Taliban–launched drone strike carried out inside Pakistani territory. If confirmed, the incident could indicate… https://t.co/hDQd9rbDBk pic.twitter.com/LkF7ZAaIJA — Wolverine Update (@W0lverineupdate) February 27, 2026

Твърдението на медията идва след началото на сблъсъци между двете държави. Представители на талибаните обявиха, че са предприели атаки срещу позиции по границата на съседната държава в отговор на въздушните удари на пакистанските сили миналата седмица. В неделя пакистанската армия нанесе удари по границата с Афганистан, като заяви, че въздушните удари са били насочени към лагерите на "Тахрик е Талибан Пакистан" и местно разклонение на "Ислямска държава" в Източен Афганистан, като източници от службите за сигурност съобщиха, че са били убити най-малко 70 бойци.

Афганистан отхвърли твърденията на Исламабад, като заяви, че при атаките са били убити десетки цивилни, сред които жени и деца. Кабул не признава "линията Дюранд" - международната граница между двете страни.

Още: Нова война на хоризонта: Сблъсъци по границата между Афганистан и Пакистан, въдушни удари по Кабул (ВИДЕО)

Какво твърди афганистанската медия?

Според информацията на Ariana News, която не е потвърдена, ударите уж са поразили военен център в района на Какул, както и друг обект, идентифициран от източници като ядрено съоръжение. Всъщност става въпрос за атомна електроцентрала, според профила в X на телевизионната мрежа.

Местни източници съобщават, че след атаките стотици убити и ранени са били транспортирани до болница в пакистанската столица Исламабад. Размерът на щетите и броят на жертвите не са потвърдени от независими източници.

Няма незабавно официално потвърждение от пакистанските власти, че е бил нацелен ядрен обект.

تازه: حملات بر مرکز نظامی کاکول و یک مرکز اتمی پاکستان



منابع محلی گزارش می‌دهند که پس از حملات بر مرکز نظامی کاکول و یک مرکز اتمی پاکستان، صدها کشته و زخمی به شفاخانه دولتی «پی‌آی‌اِم‌اِس» (PIMS) در اسلام‌آباد منتقل شده‌اند.#آریانانیوز #افغانستان #اسلام‌آباد #PIMS… pic.twitter.com/ntZwJBQhbO — Ariana News (@ArianaNews_) February 27, 2026

Още: Пакистан: Афганистан се превърна в прокси на Индия, вече сме в открита война

Какво се знае официално?

Министерството на отбраната на Афганистан публикува изявление днес, в което се твърди, че дронове са нанесли удари около 11:00 ч. местно време по пакистански обекти. "Атаките включваха военен лагер близо до град Файзабад, Исламабад, военни бази в Ноушера, Джамруд и Аботабад. Според предоставената информация въздушните операции са били успешно проведени и са били нанесени удари по важни военни бази, центрове и военни съоръжения на Пакистан", гласи официално съобщение в профила в X на афганистанското военно министерство.

Атаките са били проведени в отговор на въздушните удари на пакистанските сили в Кабул, Кандахар и Пактия снощи.

در نوشهر، قرارگاه نظامی در جمرود و نیز در ایبت‌آباد بوده است.



بر اساس معلومات ارائه‌شده، عملیات هوایی با موفقیت انجام شده و پایگاه‌های مهم نظامی، مراکز و تأسیسات نظامی پاکستان هدف قرار گرفته‌اند. — د ملي دفاع وزارت - وزارت دفاع ملی (@MoDAfghanistan2) February 27, 2026

Що се отнася до медията Ariana News, която говори за ядрено обект (непотвърдени данни, макар Пакистан да е ядрена държава), мрежата беше пусната на 17 август 2005 г. от афгано-американския предприемач Ехсан Баят, основател на Afghan Wireless Communication Company. Телевизията и радиото излъчват с покритие във всички 34 провинции на Афганистан, пускат и международни предавания чрез сателит и цифрови платформи.

След като талибаните превзеха Кабул през август 2021 г., мрежата - според съобщенията - е изпитала затруднения поради въвеждането на нови медийни политики под властта на талибаните. Те продължават да налагат ограничения на мрежата, като често се появяват съобщения за насилие срещу журналисти.

През 2022 г. талибаните пленяват двама журналисти от Ariana News, базирани в Кабул - Уарис Хасрат и Аслам Еджаб, и ги задържат по неизвестни причини. След международни протести те са освободени два дни по-късно.