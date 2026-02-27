След заплахата "Всички чужденци вън": Лудост със заявленията за британско гражданство

Безпрецедентна треска за британско гражданство на Острова. В края на 2025 г. се наблюдава рекорден ръст на заявленията за британско гражданство.

Лудостта, обхванала желаещите да имат британски паспорт, се дължи на заплахата на парията на Найджъл Фарадж "Реформирай Обединеното кралство" да отнеме правото на постоянно пребиваване на чуждестранни граждани, ако спечели властта на следващите избори, съобщи "Файненшъл таймс".

44% ръст за 3 месеца

Факт е изключително рязко увеличение на заявленията от граждани на САЩ на фона на все по-несигурния политически климат в Америка под президентството на Доналд Тръмп.

През последното тримесечие на 2025 г. общият брой заявления за британско гражданство достигна 90 555, което е увеличение с цели 44% спрямо предходното тримесечие.

Това е и най-високата стойност, откакто се води подобна статистика от 2004 г.

Но желанието и успешният резултат не винаги вървят ръка за ръка.

Въпреки увеличения брой на заявленията, предоставянето както на право на пребиваване, така и на гражданство, е намаляло през 2025 г., предаде БНР.

Спадът в сравнение с предходната година е с 10% и 13%, отбеляза Министерството на вътрешните работи.

Надпревара за удари срещу мигрантите

"Треската" за британско гражданство настъпи заради това, че основните политически партии във Великобритания се надпреварват помежду си в изработването на строги политики, които биха могли да застрашат възможността на мигрантите да останат в Обединеното кралство.

Мерките стигат дотам, че дори засягат тези, които притежават разрешение за неопределено пребиваване, което им дава право да живеят и работят в страната постоянно, коментира "Файненшъл таймс".

Политиките, набелязани и обявени през септември от "реформаторите", които водеха в повечето скорошни социологически проучвания, могат да станат още по-крайни, премахвайки правния статут на хората, които вече притежават постоянно разрешение за живеене, и принуждавайки ги да кандидатстват за периоднични 5-годишни визи.