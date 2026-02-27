Спорт:

Кушия за Тодоровден и празник на конната полиция в София

27 февруари 2026, 13:05 часа 334 прочитания 0 коментара
Кушия за Тодоровден и празник на конната полиция в София

В събота официално ще бъде отбелязан Тодоровден в София.

По традиция на този ден в кв."Бенковски" Столичната дирекция на вътрешните работи, Народно читалище „Георги Бенковски" и Столична община-район Сердика организират празник

Още: Утре е Тодоровден – ето как да привлечете благополучие и късмет през цялата година

Той ще започне на площада в кв. „Бенковски" в 10.30 ч. Тази година денят съвпада с честването на 70-годишния юбилей на конната полиция, създадена като Ескадрон към Софийското градско управление през 1956 година.

Празникът ще продължи с демонстрации от група “Конна полиция" – ОСПС-СДВР и концерт, които ще се състоят на стадион „Бенковски" от 11.30 ч.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Започна Тодорова неделя: Обичаи и традиции, които трябва да спазите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
София Тодоровден кушия конна полиция
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес