Ръководството на МВР привиква областните директори на полицията

Ръководството на МВР е започнало поредица от срещи с директорите на областните дирекции в страната, съобщава БНР. Засега от ведомството няма официално потвърждение за рокади, но по информация от различни източници такива се очакват в редица региони. От министерството са уточнили, че евентуалните кадрови решения ще бъдат обявени след приключването на разговорите с областните ръководители.

Промени

Още вчера Нова телевизия, позовавайки се на свои източници, съобщи, че директорът на ОДМВР - Велико Търново Димитър Машов ще бъде освободен, а мястото му ще заеме бившият началник на Районното управление в Горна Оряховица Мариян Лонгинов. Днес информацията беше потвърдена и от БНР. Още: "Замитане на следи": Бившият главен секретар на МВР посочи "Петрохан" като причина за уволнението си

Главен инспектор Лонгинов има близо 30-годишен стаж в системата на вътрешното министерство, а през 2008 г. е отличен с наградата "Полицай на годината" за успешни акции срещу телефонни измамници. Очакванията са старши комисар Машов да се върне в София, откъдето преди 11 години беше изпратен във Велико Търново със заповед на тогавашния вътрешен министър Румяна Бъчварова.

Информация за предстоящи промени се появи и по отношение на директорите в Бургас, София-област, Перник, Кюстендил и Благоевград. Според неофициални данни част от тях са били уведомени още в четвъртък, че ще бъдат освободени от постовете си.