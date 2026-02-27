Премиерска съпруга се изнесе от резиденцията, след разпад на брака й (СНИМКИ)

Съпругата на премиера на Армения Никол Пашинян - Ана Акобян обяви, че е получила развод. Тя напуска правителствената резиденция и се мести под наем. Това заяви тя самата във видеоклип, публикуван на страницата ѝ във Фейсбук.

"Съобщавам на всичките си приятели, познати и непознати, роднини и дори на най-близките си, че тази тема не е предмет за обсъждане с мен. Забранявам това. И теб, скъпи народе, призовавам те да не губиш твърде много време да обсъждаш този въпрос. Това ще бъде празно занимание, безполезно и безплодно. Чухте, разбрахте, продължаваме", заяви Акобян.

Снимка: Facebook/Anna Hakobyan

Премиерът Никол Пашинян също писа на страницата си във Фейсбук:

"Уважавам решението на Ана. През всичките ми трудни дни през последните 30 години тя беше до мен, беше мое убежище и опора. Не съм сигурен дали бях там за нея. Може би съм ѝ причинил много болка, за което я моля за прошка".

