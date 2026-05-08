ЕС си постави амбициозен срок за търговско споразумение със САЩ

08 май 2026, 6:18 часа 442 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е провел "чудесен разговор" с председателя на Европейската комисия (EK) Урсула фон дер Лайен в четвъртък и ще даде на ЕС срок до 4 юли, за да изпълни своята част от търговското споразумение, преди да повиши американските мита до много по-високи нива, съобщава "Ройтерс". Още: Тръмп заплаши Великобритания с търговска война

"Търпеливо чаках ЕС да изпълни своята част от историческата търговска сделка, която договорихме в Шотландия, най-голямата търговска сделка досега!", написа Тръмп в Truth Social.

"Беше дадено обещание, че ЕС ще изпълни своята част от сделката и, съгласно споразумението, ще намали митата си до НУЛА! Съгласих се да ѝ дам срок до 250-годишнината на страната ни, или, за съжаление, митата им веднага ще скочат до много по-високи нива."

В петък Тръмп заплаши да увеличи митата върху автомобили и камиони от ЕС до 25% тази седмица, от 15% в момента, тъй като ЕС не спазва условията на споразумение, постигнато в Шотландия миналия юли

Двамата лидери са обсъдили и Иран, каза Тръмп, като са се съгласили, че Техеран никога не може да има ядрено оръжие.

